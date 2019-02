Luxuscikké válhat a friss áru

A bevásárlóközpontok feltöltik a raktáraikat, és új szállítási útvonalakat tesztelnek, mivel március végén az Egyesült Királyság megállapodás nélkül léphet ki az unióból, és ez komoly zavart okozhat a már kialakult logisztikai rendszerben.

Élelmiszerhiányra, magasabb árakra és kisebb választékra készülhetnek a britek, ha az Egyesült Királyság március 29-én végül megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból. Ebben az esetben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelően zajlik majd a behozatal, tehát vámot kell fizetni, az importált árukat átvizsgálják a határon, és a változás adminisztrációs többletmunkával jár majd.

A szupermarketek próbálnak felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre, így feltöltik a raktárakat, újabb ellátókat keresnek fel, valamint új útvonalakat tesztelnek, abban reménykedve, hogy megoldást találnak a határokon várható torlódások kikerülésére. Egyelőre azonban úgy tűnik, a legtöbb próbálkozásuk kudarcra ítélt. A raktározási lehetőségek korlátozottak, ráadásul a friss áruknál nem is számolhatnak ezzel az opcióval.

Ilyen terméket nem lehet raktározni, mivel nincs elég hely, és az áru nem is maradna friss

– idézi az Ocado online szupermarket élén álló Tim Steinert a Reuters. Felmerült az a lehetőség is, hogy a külföldről szállított friss árukat hazai termékekkel kellene pótolni, ami bizonyos esetekben megoldható ugyan, de túlnyomórészt nem kivitelezhető.

Mondhatják, hogy több brit terméket esznek majd az emberek, de nem vagyok biztos benne, hogy örömmel fogyasztják majd tonnaszámra a brit póréhagymát

– fogalmazott egy nagy szupermarketlánc igazgatója.

A Nagy-Britanniában árult élelmiszerek mintegy felét külföldről hozzák az országba – egy részüket légi szállítással, többségüket azonban a doveri kikötőn keresztül. Itt, ahol naponta akár 130 citrusféléket szállító teherautó is áthalad, egy esetleges hard Brexit után óriási fennakadások várhatók. A szupermarketek választhatnák azt a megoldást, hogy több terméket importálnak légi fuvarozással, ahogy 2018-ban is tették, amikor amerikai salátaszállítmányra szorultak az európai szárazság miatt. Hosszú távon azonban ez igencsak költséges lenne. Kereshetnek más kikötőket is Nagy-Britannia déli és keleti részén, azonban ezekért a lehetőségekért versenyre kell kelniük például a gyógyszert vagy autóalkatrészeket importáló cégekkel.