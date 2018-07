Magyarország érdemi felzárkózást fog végrehajtani a következő években

A magyar gazdaság tartani fogja a 4 százalékos növekedési ütemet, amellyel érdemi felzárkózást fog elérni – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese az EXIM csütörtöki díjátadó gáláján.

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (Mehib) intézménypáros által szervezett gálán Jákli Gergely, az EXIM vezérigazgatója megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy 336 milliárd forint új hitelt helyeztek ki tavaly, ebből 206 milliárd forintot a gálán részt vevő kereskedelmi bankok segítségével értek el. Elmondta, hogy 33 pénzügyi intézménnyel van partneri kapcsolatuk – 24 hitelintézettel és 9 lízingcéggel –, és tavaly év végén összesen 1377 ügyfelük volt, amelyből 1160 a kis- és középvállalati (kkv-) szektorból érkezett.

A vezérigazgató a díjátadón megköszönte a kereskedelmi bankoknak, hogy eljuttatták az EXIM szolgáltatásait a végfelhasználókhoz, mellyel segítik a külgazdaság, a külkereskedelem ösztönzését.

Magyar Levente is megköszönte a meghívott hitelintézeteknek az EXIM-mel folytatott sikeres együttműködést. Elmondta, hogy ha a gazdasági élet egy-egy szereplőjéről beszélünk, akkor érdemes körültekintőnek lenni: az önmagában álló siker nehezen értelmezhető, ugyanis ha valaki önmagában sikeres, de a környezete nem az, akkor ez a siker a közösség szempontjából hiábavaló, és ez fordítva is igaz – ha a környezet prosperál, és egy tágabb felívelésről van szó, akkor az sokkal nagyobb teret és lehetőséget ad az egyes szereplőknek is, hogy sikeresek legyenek.

Az elmúlt két negyedévben közelebb volt az 5 százalékhoz a magyar gazdasági növekedés mértéke, mint a négyhez

– hangsúlyozta Magyar Levente. Hozzátette, hogy ha nem is reális ennek a növekedési ütemnek a fenntartása a következő években, a minimum 4 százalékos növekedési ütemet a magyar gazdaság szerinte tartani tudja. Ezzel az elkövetkező időszakban Magyarország érdemi felzárkózást hajthat végre azokhoz a nyugati társadalmakhoz, amelyek életszínvonalához harminc éve próbál közelíteni.

A GDP-adatokon túl a miniszterhelyettes egyetlen makrogazdasági adatra hívta fel a figyelmet:

a tavalyi évben először lépte át a magyar exportvolumen a 100 milliárd eurót. Ez szerinte történelmi szám, és azt remélik, hogy a jövőben sosem lesz már 100 milliárd euró alatt a magyar kivitel volumene.

Ez Magyar Levente szerint nagymértékben annak is köszönhető, hogy egyre több céget sikerült bevonnia az EXIM-nek és partnereinek. Kiemelte, hogy az EXIM korábban soha annyi kkv-ügyfelet nem vont be a hitelezésbe, mint az elmúlt negyedévben. A kkv-k aránya a teljes hitelezett ügyfélkörben már meghaladja a nagyvállalatokét, ami szerinte szintén fordulópont, siker a magyar gazdaság történetében, hiszen ez az arány soha korábban nem volt még ennyire kedvező.

Az EXIM hitelállománya folyamatosan és dinamikusan növekszik, a bank újfajta hitelezési gyakorlatokat és termékeket fog bevezetni a közeljövőben. Annak érdekében, hogy a mostani 1500-as szintről jövő év végére 1800-ra, utána pedig 2000-2200-ra növeljék a kkv-ügyfelek számát, júliustól egy új programot is bevezetnek. Mint Magyar Levente fogalmazott: ennek az elsődleges célja az, hogy a magyar élelmiszer-ágazatban tevékenykedő cégeknek segítsenek forgóeszköz-hitelállományhoz jutni, ezáltal is ösztönözve őket beruházásaik növelésére.

A következő években az élelmiszer-ágazat minden korábbinál jobban az EXIM fókuszpontjában lesz

– hangsúlyozta.

„Urbán Zoltán már nincsen köztünk, az EXIM vezérigazgatója tavaly év végén elhunyt, amit máig nehéz feldolgozni – mondta Magyar Levente. – Személyében nemcsak egy kiváló szakembert veszítettünk el, hanem egy példaképet is. Aki ismerte őt, aki dolgozott vele, az tudja, hogy Zoltán példakép volt, aki mind emberségében, mind szakértelmében örök etalon marad” – fogalmazott Magyar Levente. Hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól azt várják, hogy ezt az örökséget vigye tovább.

Az Urbán Zoltán-emlékdíjat azon kereskedelmi banki szakember kaphatja meg, aki kiemelkedő teljesítményével segítette a hazai exportképes ügyfelek finanszírozását, és az adott évben a legnagyobb darabszámban kötött az Eximbank által refinanszírozott szerződést. | VG

Tóth Attila kapta az Urbán Zoltán-emlékdíjat

Az EXIM díjátadó gáláján az Urbán Zoltán-emlékdíjat a CIB Bank Zrt. vezető kereskedelemfinanszírozási tanácsadójának, Tóth Attilának adta át Magyar Levente. Az emlékdíj mellett az EXIM négy kategóriában értékelte hitelintézeti partnereinek 2017-es eredményeit.

A legtöbb hitelt folyósító hitelintézeti partner díját a Raiffeisen Bank Zrt. kapta, a díjat Csorba Zoltán, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója vehette át.

A legtöbb kkv-ügyfelet finanszírozó hitelintézet a CIB Bank Zrt. lett, az elismerést Simák Pál, a bank vezérigazgatója vette át.

A leggyorsabban bővülő hitelintézeti partner a Polgári Bank Zrt. lett, Béke Lászlónénak, a bank elnök-vezérigazgatójának adták át a díjat.

A legtöbb lízingszerződést megkötő refinanszírozási partner a Merkantil Bank Zrt. lett, az elismerést Szaniszló Norbert vezérigazgató-helyettes vette át.

A teljes tudósítás a Világgazdaság hétfői számában olvasható