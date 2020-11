Magyarországon a második legolcsóbb az energia

Az jelenlegi világjárvány miatt egyre több időt töltünk az otthonainkban, ráadásul a hideg téli hónapok is egyre közelebb kerülnek, hogy ezzel is megemeljék a havi rezsiköltségeket. Éppen ezért érdekes vetni egy pillantást az Európai Unió statisztikai hivatalának friss publikációjára, amely többek között az unió tagállamainak az energia felhasználását és átlagárait is górcső alá vette a 2018-as és tavalyi év adatai alapján.

A kutatás egyebek mellett olyan érdekességekre is rámutat, minthogy

az EU országokban a teljes energiafogyasztás több mint negyedét (26 százalékát) a lakossági felhasználás teszi ki.

Ezen belül a víz, a gáz és a villany arányát az alábbi ábra egy átlagos európai háztartás energiafogyasztásának megosztásával szemlélteti.

Ezek szerint a háztartások legnagyobb arányban

a fűtésre (64 százalék) fordítják az energiát,

majd sorban utána a következő a víz felmelegítése (15 százalék),

illetve a világítás (14 százalék) már lényegesen kisebb arányt tesz ki a havi fogyasztásból.

Ezek után pedig a sütés (6 százalék) és légkondizás (0,4 százalék) szerepel legkisebb részesedéssel a felhasznált energiából. Érdekesség továbbá, hogy

a levegő és a víz felfűtése együttesen több mint 78 százalékát teszi ki a háztartások energia felhasználásának.

Az Eurostat azonban a kontinens országainak energiaárait is összehasonlította, mint az áram vagy a földgáz. Ezekből az látszik, hogy az áram kilowatt átlagára 78 forint körül mozgott az unióban a tavalyi második féléves adatok alapján.

Az áram árak a fenti diagramon láthatóak, ami alapján elmondható, hogy

az unión belül Magyarországon a második legalacsonyabb, azaz 39 forint az áram kilowatt átlagára.

Ennél csak Bulgáriában volt olcsóbb a vizsgált időszakban az ott érvényes 34 forintnak megfelelő árral, míg a dobogó harmadik helyére Litvánia (45 forint per Kwh) léphetett fel.

Az EU éllovasai e tekintetben Dánia (105 forint per kWh), majd következik Németország (103 forint) és Belgium (103 forint).

Hasonló kép körvonalazódik a következő diagramon, ahol a földgáz árakat hasonlították össze a tavalyi második féléves adatok alapján, amely alapján az uniós átlag 26 forint körül mozgott per kilowatt.

A múlt év második félévében a legalacsonyabb földgáz árat a szomszédos Romániában (12 forint per kWh) mérték, míg

hazánkban volt a második legolcsóbb a földgáz hasonlóan 12 forintos kilowatt árral.

majd minket követ a dobogón Lettország (13 forint).

Ezzel szemben a földgáz ára az európai országok közül Svédországban (42 forint per Kwh), Spanyolországban (37 forint) míg Hollandiában (35 forint) volt a legmagasabb a tavalyi évben.