A németek hozzák a legtöbb beruházást

Tavaly 907 projekt zárult le pozitív beruházói döntéssel a Nemzeti Befektetési Ügynökség közreműködésével, és így csaknem 4,1 milliárd eurónyi tőke érkezik Magyarországra, létrehozva 13 ezer új munkahelyet. A beruházásoknak több mint a fele távol-keleti országhoz köthető.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt, pozitív befektetési döntéssel zárult projektek száma tavaly elérte a 907-et, ez csaknem a kilencszerese az előző évi 101 projektnek.

A jelentős bővülés oka, hogy a 97 kiemelt működőtőke-beruházás mellett a szervezet két Covid-specifikus támogatási programot is kezelt, amelyek keretében összesen 810 vállalat pályázott sikeresen 2020-ban – közölte a Világgazdasággal a HIPA.

A 907 projekt révén csaknem 4,1 milliárd eurónyi befektetés jön létre, amelyek hozzávetőleg 13 ezer új munkahelyet teremtenek. Az üzleti szolgáltató központok, az infokommunikációs beruházások és a kutatás-fejlesztési befektetések 25 projekttel és több mint háromezer új munkahellyel soha nem tapasztalt nagy arányban szerepeltek a tavalyi eredmények között.

Kiemelkedik a sorból a New York-i székhelyű Diligent Corporation döntése, amely szerint Budapesten hozza létre globális termékfejlesztő központját, az induláskor háromszáz diplomás munkatárs toborzásával.

A 97 kiemelt működőtőke-beru­házás összesen 19 ágazatot érint. Folyta­tódott az elekt­ronikai szektor és az elekt­ro­mobilitás térnyerése, különösen az elektromos járművekhez használt akku­mulátorokhoz szükséges alkatrészek gyártói indítottak jelentős fejlesztéseket. Az elektronikai ágazatba 808 millió euró befektetés érkezett 22 projekttel, amelyek több mint háromezer új munkahelyet teremtenek.

Az élelmiszeriparban regisztrálták a harmadik legtöbb beruházást tavaly, az összes befektetés volumenében, illetve a projektek számában egyaránt 10 százalékot képviselt a szektor, az élen a Nestlé büki állateledelgyárának 50 milliárd forintos bővítésével.

Négy ázsiai ország, Kína, India, Dél-Korea és Japán felelt a tavalyi befektetési volumen közel feléért, egyúttal az új munkahelyek bő harmada is ezekhez az országokhoz volt köthető.

Fontos szerep jutott a hagyományos partnereknek is. Miután a német befektetők valósítják meg a legtöbb beruházást – 20 projekt keretében összesen 438 millió eurót fektetnek be –, csaknem 1500 munkahelyet teremtenek. Mindemellett az amerikai projektek hozzák létre a legtöbb munkahelyet, majdnem 2500-at. A tavalyi eredmények is alátámasztják, hogy számos ágazat és projekt áll ellen a járványhelyzet negatív hatásainak, az elektromobilitás, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar mellett ide sorolandók az üzleti szolgáltató központok is.

Jelenleg körülbelül 80 kiemelt, döntés előtti projektet kezel a HIPA, amelyek összesen több mint 13 milliárd euró beruházási volument és 32 ezer új munkahelyet képviselnek. Várhatóan továbbra is domináns szerepük lesz a távol-keleti beruházásoknak. Jelzésértékű, hogy idén januárban jelentették be Magyarország történetének legnagyobb volumenű, 681 milliárd forintos zöldmezős beruházását: a dél-koreai SK Innovation a legnagyobb európai egységét fogja felépíteni a Fejér megyei Iváncsán.

A VNT-nyertesek négyötöde hazai hátterű Rekordgyorsasággal indította el a HIPA a Versenyképesség-növelő támogatási programot (VNT) is, amely lehetővé tette, hogy az állam a költségvetés terhére támogatást nyújtson a járvány által hátrányosan érintett cégeknek, ha vállalják a munkavállalók megtartását, valamint beruházások végrehajtását. Így a VNT keretében a befektetési ügynökségnél tavaly 810 vállalat pályázott sikeresen, összesen több mint 1,6 milliárd euró befektetést vállalva. Ráadásul a pozitívan elbírált pályázatok mintegy 80 százaléka magyar hátterű vállalkozáshoz köthető. A nyertes pályázatok révén mintegy 185 ezer munkahely megtartása vált lehetségessé, és 2,8 ezer új munkahely is létrejön. | vg

