Meghódítaná a világot a franchise-cár

Az orosz Fjodor Ovcsinnyikov mindig újít: volt, hogy drónokkal vitette ki a pizzákat, felhőalapú rendszerén át koordinálja a rendeléseket. Most globális terveket sző.

A legfinomabb pizzákat sütjük a világon a technológiai újításainknak köszönhetően – áll a Dodo Pizza bemutatkozásában. Az oroszosan csak franchise-cárnak hívott Fjodor Ovcsinnyikov a Moszkvától mintegy 1400 kilométerre található Sziktivkarban indította el vállalkozását. A cég hamar a figyelem középpontjába került, hiszen 2014-ben a világon az elsők között szállította ki drónokkal a megrendelt ételeket, ám rövid időn belül a helyi légügyi felügyelet bírságokat helyezett kilátásba – a fenyegetés véget vetett a szolgáltatásnak. Az orosz franchise étteremlánc saját fejlesztésű, felhőalapú rendszerén keresztül koordinálja a beérkező rendeléseket, osztja el a feladatokat az egyre növekvő cég alkalmazottai között.

A Dodo IS – így nevezik ezt a modernizált üzleti rendszert – mára jókora versenyelőnybe hozta őket a többi lánccal szemben. 2019-re Oroszország mellett Romániában, Kínában, Litvániában, Észtországban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is jelen vannak. Átláthatóság és nyitottság – hirdetik a leendő partnereknek a cég filozófiáját. Terveik szerint Európában, Ázsiában és Afrikában ezer új franchise-partnerrel kötnének szerződést a közeljövőben, akik a Dodo-sztenderdeknek megfelelően üzemeltetnék éttermeiket. Bár Oroszországban 457, számos további országban pedig 69 étteremmel bizonyítottak, egyes iparági szakértők kételkednek a terveikben.

Ovcsinnyikov egy interjúban arról beszélt, hogy a Dodo pizzafranchise leginkább egy étterem és egy tech cég keveréke. A pizzanagyhatalom pénzforgalmainak nagy része publikus, a vezető szerint így tudnak fejlődni, még akkor is, ha Oroszországban a vállalkozások gyakran érezhetik magukat úgy, hogy a törvények és a sokszor indokolatlan ellenőrzések ellenük vannak, és nem értük. A transzparencia persze nemcsak ebből a szempontból jó, hanem amiatt is, hogy versenyt generál a franchise-partnerek között. A fejlesztők dolgoznak egy olyan újításon is, hogy ha az eladások egy bizonyos küszöb alá esnek, a rendszer a bevételcsökkenést érzékelve automatikus reklámkampányt indít az érintett régióban. A Dodo saját tulajdonában 23 étterem van, a többi a partnereké.

Az afrikai nyitás jegyében Ovcsinnyikov nemrég értékesítette a nigériai franchise-jogokat a Quality Foods Africának (QFA), ugyanannak a brit befektetői csoportnak, amely tavaly az amerikai Krispy Kreme fánkozót a kontinens legnépesebb országába vitte. A QFA vezére, Alex Trotter azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy az első húsz pizzázót már ebben a hónapban megnyitják Lagosban. „Az iparág technológiai átalakulása itt zajlik a szemünk előtt, a megvásárolt jogokkal ennek a változásnak az élére álltunk” – értékelt az ügylet kapcsán. Ovcsinnyikov a célok közül kiemelte, hogy 2021-re szeretnék elérni az ötszázmillió, 2024-re pedig az egymilliárd dolláros bevételt. Amíg a globális gyorséttermi óriások, mint például a McDonald’s, milliárdokat öntenek abba, hogy a kiszállítást és az ahhoz köthető szolgáltatásaikat fejlesszék, addig a Dodo – Ovcsinnyikov megfogalmazása szerint a tökéletes márkaegyensúly érdekében – éttermeinek áttervezésén dolgozik, a hagyományos pizzériák mellett már expresszegységeikben és kávézóikban is várják vendégeiket.

Az orosz franchise-étteremlánc saját fejlesztésű, felhőalapú rendszerén keresztül koordinálja a beérkező rendeléseket