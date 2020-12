Megjelentek a részletek a varsói megállapodásról

Azután, hogy a Bloomberg és a Reuters is megszellőztette, hogy Magyarország végül feladja a vétót, és nem akadályozza meg az EU következő hétéves költségvetésnek, illetve a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhíteni hivatott mentőcsomagnak az elfogadását, a Deutsche Welle lengyel kiadása a megállapodás részleteiről is közölt információkat – írja az Index.

Ezek szerint a megállapodásnak részét képezi többek között:

a rendszerbe épített jogállamisági mechanizmust – amely a magyar-lengyel vétó oka volt – csak akkor indítják el, ha az adott tagország döntései sértik az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és nem lehet politikai célokra használni, vagyis például a bevándorlásról szóló vitában élni vele.

egy úgynevezett vészfékmechanizmus arról fog szólni, hogy az Európai Bizottság által javasolt szankciókat az állam- és kormányfők elé terjesztik.

az egész jogállamisági mechanizmus életbe lépését felfüggesztik, amíg az Európai Bíróság várhatóan csak két év múlva döntést nem hoz, hogy összefér-e az EU-s joggal.

Az Alapjogokért Központ facebook bejegyzése szerint, amennyiben a sajtóhírek igazak, akkorv bármilyen eljárás megindítására csak 2022 után kerülhet sor. Emellett a vonatkozó rendeletet még alkalmazása előtt megvizsgálja az Európai Bíróság – amely, ha a szerződések alapján jár el, megsemmisíti azt. Bárkit is akarnának megbüntetni, azt a Bizottság, az EP és a Tanács mellett az állam- és kormányfőknek is jóvá kell hagyniuk. Nem lehet büntetni azért, mert egy tagállam nem hajlandó migránsokat befogadni vagy eleget tenni a genderideológiai „követelményeknek”. Továbbá bármilyen eljárásra is kerüljön sor esetlegesen, az csak az uniós források felhasználását érintheti (mely éves alapon a magyar GDP 3-4%-át teszi ki, és melynek fele-harmada visszavándorol nyugati gazdaságokba).

Mindezek alapján a jogállamiság-mechanizmust nem, vagy csak irgalmatlan nehézségek árán fogják tudni alkalmazni – állapítja meg az Alapjogokért Központ, már csak azért is, mert annak kontrollja kikerül az eurokrata háttérvilág, így legfőképp a Bizottság kezéből.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kormánya az EU soros elnöki tisztét betöltő Németországgal folytatott tárgyalásokon állapodott meg a vétó feladásáról.

Ez állítólag már csak a többi tagország, például Hollandia jóváhagyására vár.A következő hétéves költségvetés keretösszege 1800 milliárd, a mentőcsomagé 750 milliárd euró, Magarország számára is hatalmas a tét.