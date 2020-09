Megközelítették a 4 százalékot a fogyasztói árak

Augusztusban 3,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből. A tényadat megegyezik a Világgazdaság előzetes konszenzusával. A maginfláció tovább nőtt, már az előző havi, 4,5 százalék is kiugrónak számított – jelentősen meghaladta a jegybanki célsáv tetejét jelentő 4 százalékot – azonban további 0,2 százalékponttal 4,7 százalékra gyorsult (a konszenzusunk 4,5 százalékkal számolt), ami az árnyomás erősödését jelzi.

A maginfláció emelkedése jelentős részben az élelmiszerek gyors, 7,9 százalékos drágulásának tudható be,

valamint az elmúlt években jellemzően nulla közeli áremelkedést mutató tartós fogyasztási cikkek inflációja is 2,6 százalékra nőtt és a szolgáltatásokért is 3,5 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. A szeszesital, dohányárú termékkategória gyors, 6,8 százalékos áremelkedése részben a jövedéki adó növekedésének tudható be.