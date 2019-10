Megnyitotta kapuit a Millennium Háza

Elkészültek a kormányzat Városligetet megújító programjának, a Liget Budapest Projektnek az újabb kiemelt fejlesztései. A látogatók szombaton birtokba vehették a Nagyjátszóteret, valamint a helyreállított Millennium Házát.

Már a nyitónapon teltházzal üzemel Magyarország egyik legkomplexebb és legkorszerűbb játszótere a Városligetben. Mintegy félszáz különleges játékelem teljes kihasználtsággal működik a több mint 13 ezer négyzetméteres parkrészben, ahol ezentúl a hét minden napján animátorok várják a gyerekeket – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa szombaton.

Több évtized után eredeti pompájában megnyílt a Liget legrégebbi és legdíszesebb épülete, a Millennium Háza, az egykori Olof Palme Ház is. A miniszteri biztos beszámolt arról, hogy a több ezer felújított Zsolnay-kerámiával díszített épületre, a főbejárat előtt kialakított, századfordulós hangulatot idéző Rózsakertre rengetegen kíváncsiak, akárcsak a Városliget történetét bemutató látványos, interaktív tárlatra.

A Millennium Háza és a Nagyjátszótér megnyitása az első jelentős mérföldkő a család- és gyermekbarát Városliget kialakításához vezető úton

– fogalmazott.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a nagy múltú közparkban olyan korszerűen és innovatívan felszerelt, ingyenesen használható játszóteret vehettek birtokba a családok, amely összetettsége és kalandpark jellege miatt páratlan egész Európában.

A gyerekek biztonsága érdekében a területet egy másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítés védi, amelyen öt bejáratot alakítottak ki. A mintegy ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.

Hat különféle csúszda, tízfajta hinta és körhinta, négyféle forgójáték, három homokozó, hét típusú egyéni és páros rugós játék, két egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, tíz földbe süllyesztett trambulin, hosszan kanyargó patak zsilipekkel és vizes játékokkal várja a gyerekeket.

A játékelemek egy része speciális, integrált kialakítású, az egészséges és fogyatékkal élő gyermekek együtt is tudnak rajtuk játszani. A Nagyjátszótér a Városliget délkeleti részén, a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen kapott helyet.

A Liget Budapest Projekt keretében hét új játszótér lesz a megújuló parkban. A Vakok Kertjében már tavaly megnyílt egy speciális játékokkal felszerelt játszótér. A Nagyjátszótér mellett helyet kap egy ezer négyzetméteres terep-játszótér, amely elsősorban a nagyobb iskolások számára kínál ügyességi-mozgási lehetőségeket, például mászófalat.

A városligeti tájépítészeti megújítás további ütemeiben a KRESZ-park területén helyet kap egy közlekedési tematikájú játszótér.

A Magyar Zene Háza szomszédságában zenei tematikára épülő játszóteret alakítanak ki, ahol több hangképző játékot lehet kipróbálni. A Páva-szigeten a meglévő játszóteret felújítják és új, tematikus elemekkel bővítik, az Új Nemzeti Galéria szomszédságában egy családi, kutyás játszóteret alakítanak ki.

Hosszú évtizedek után méltó állapotban és funkcióval kapta vissza a közönség a sokáig elhanyagolt állapotban lévő, üresen álló épületet, a Millennium Házát. A homlokzaton több tucat restaurátor munkájával újultak meg a Zsolnay díszítések, összesen mintegy 4500 kerámiát állítottak helyre.

A belsőépítészeti kialakítás során elbontották az utólagos toldásokat, visszaállítva az eredeti térszerkezetet. Az épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket alakítottak ki, természetes fény is bevilágítja a belső tereket. Az épület főbejárata visszakerült az eredeti, Hermina út felé néző oldalra, ahová egy, a Városligetben egyedülálló rózsakertet is telepítettek: számos rózsafaj változatos színű és mintázatú virágai keltik életre Budapest aranykorának hangulatát. Padok, színes növénykiültetések tarkítják a területet, hogy az ide érkezők nyugodt környezetre leljenek: virágokkal, szökőkúttal, beszélgetésre és elcsendesedésre is alkalmas helyekkel. A kert központi része egy új Zsolnay-díszkút, mellette változatos színű és virágformájú bevezető és szegélyező ágyásokkal.

A Millennium Házában megnyílt kiállítás hét állomáson keresztül mutatja be a Városliget kiemelkedő szerepét Budapest fejlődésében. Virtuálisan lehet utazni a kontinensen elsőként, 1896-ban megnyitott Millenniumi földalatti vasúton, az érdeklődők felkereshetik a földalatti nevezetes megállóit. Ferenc József császár királyi kocsijában utazva feltárul a hajdani Operaház, az Állatkert és az Artézi fürdő (azaz a Széchenyi fürdő) megálló. A Városliget története kiállítás 24 négyzetméteres pop-up könyvét „lapozgatva” megismerkedhetünk a Vajdahunyad vára, a korabeli Állatkert, a Széchenyi Gyógyfürdő, valamint a Műjégpálya történetével.

A kiállítás egyik kiemelkedő pontja a Hősök terén látható Millenniumi emlékmű egyik fő alakja, Gábriel arkangyal méretarányos mása, hiszen eddig még senkinek nem volt lehetősége a 36 méter magas oszlopon álló szoborral szemtől szembe állni.