Mentőöv az állami beruházásösztönzés

Számtalan hazai vállalat kilábalását segítheti, hogy csaknem 700 milliárd forintnyi beruházást mozdít elő a nagyvállalati beruházások támogatása, illetve a vállalatok versenyképességének állami ösztönzése.

A kis- és középvállalkozásoknál nagyobb cégeknek nem jár uniós támogatás, ezért is fontos, hogy a versenyszféra nagyobb szereplői hazai források bevonásával fejleszthessenek

– indokolta meg a Világgazdaságnak a 2015-ben indított Nagyvállalati beruházási támogatási program létjogosultságát a Pénzügyminisztérium (PM). Emellett a koronavírus-járvány által okozott anyagi károk enyhítésében és a gazdaság újraindításában ugyancsak kulcsszerepe van a beruházások ösztönzésének, ezért a tárca a program idei keretét 15 milliárdról 40 milliárd forintra emelte.

A PM legutóbbi összesítése szerint a programban az elmúlt öt évben 141 támogatási szerződést kötöttek, és 86 projekt megvalósulását segítették. Nincs már olyan megye az országban, ahol ne jött volna létre legalább öt együttműködés. Csaknem 109 milliárd forintos támogatással mintegy 300 milliárd forintnyi beruházás valósult meg 2015 óta, s ezekkel a többnyire kapacitásbővítéssel és technológiafejlesztéssel járó projektekkel egyúttal 2600 új munkahely is létrejött.

A járványhelyzet alatt is számos fontos beruházást mozdított elő a program. Így például az állam 6,7 milliárd forinttal járult hozzá, hogy a Lipóti Pékség 15 milliárd forintból felépítse az ország legnagyobb sütőipari üzemét. Bár az új gyártóegység robottechnikára épül, mégis 260 munkahelyet teremt, egyúttal lehetővé teszi, hogy a vállalat termékei az észak-magyarországi térségben is elérhetővé váljanak. Értékét tekintve ennél nagyságrendileg kisebb, de fontos lépést tett a Masterplast, amely a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében több mint 150 milliós állami támogatást kapott a csaknem 440 millió forintos sárszentmihályi kapacitásbővítéséhez. A társaság a múlt év végén indult beruházással évente 30 millió négyzetméter minőségi diffúziós tetőfólia előállítását célozta meg. A projekt teljes költségvetése végül majdnem kétmillió euró, azaz mintegy 700 millió forint lett, amelyben gyártó- és laboreszközök beszerzése, valamint az infrastruktúra-fejlesztés is benne foglaltatik.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható