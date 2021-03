Mi a kulcsa a karbonszegény gazdaságra való átállásnak?

Európa 10 legnagyobb bankja 2030-ig közel 1500 milliárd dollárnyi zöld hitel kihelyezését tervezi – derül ki az Ernst & Young tanácsadó vállalat (EY) nemzetközi tanulmányából, amely több mint 1100 pénzintézet tevékenységét értékelte környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok szerint.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelése hazánkban is egyre fontosabb.

A Magyar Nemzeti Bank zöld ajánlástervezete lökést adhat, hogy a pénzintézetek a fenntarthatósági szempontokat hangsúlyosabban érvényesítsék üzleti tevékenységükben.

Napjainkra a fenntartható fejlődés, a környezettudatos gazdálkodás és a társadalmi felelősségvállalás a vállalatok versenyképességének fontos tényezőjévé vált. Egy zöldebb jövő kiépítésében kulcsszerep hárul a pénzügyi szektorra, hiszen működésük mellett azáltal is nagy hatásuk van a piacra, hogy kinek és milyen feltételekkel hiteleznek, valamint a kölcsönért cserébe mit várnak el az adósoktól – írja az EY közleménye.

Hosszú még az út egy zöldebb jövő felé

Az európai bankok már ma is sokat tesznek a klímakockázatok csökkentéséért.

A kontinens 10 legnagyobb szereplője 2030-ig közel 1500 milliárd dollárnyi zöld hitel kihelyezését tervezi.

Az ESG szempontokat azonban csak kevesen építették még be igazán a működésükbe. Ezt jól jelzi, hogy a környezetre gyakorolt hatásait csupán az európai bankok 44 százaléka mutatja be, de a társadalmi (például munkaügyi vagy adatvédelemi) következményeket is alig több mint felük (55%) tárja a nyilvánosság elé – írja a tanácsadó cég.

Élvonalba állhat Magyarország az MNB révén

A Magyar Nemzeti Bank felismerve, hogy az EU-s szabályozások csak évek múlva léphetnek életbe, ajánlást fogalmazott meg a hazai pénzügyi szektor számára.

Az MNB tervezetében szerepel többek között az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok azonosításának fontossága, a környezetileg káros tevékenységek finanszírozásának csökkentése vagy leépítése és a fenntarthatóságot segítő hitelezési vagy forrásoldali termékek kialakítása.

Azt gondolom, hogy az MNB ajánlás tervezete kiváló ösztönző lehet.

Emellett a COVID kapcsán van egyfajta társadalmi elvárás is, hogy a bankok vegyenek részt a helyreállításban és segítsék az ügyfeleiket. A szektor az út elején tart. A kitűzött célok elérésének kulcsa a hiteles teljesítménymutatók és az egységes jogszabályalkalmazásban van – mondta Hoós János, az EY pénzügyi tanácsadással foglalkozó csapatának vezetője.

Az EY nemzetközi felmérése kiemelten foglalkozik azzal, mely területeken érhetnek el látványos előrelépést a bankok.

A tanulmány hangsúlyozza a környezetbarát pénzügyi szolgáltatások bevezetésének fontosságát, a vállalaton belüli sokszínűség erősítésének szükségességét, valamint sürgeti a beszállítóikkal szembeni szigorúbb elvárások felállítását – írja a közlemény.