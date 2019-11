Milliárdokkal csökken az adócsalás az uniós államokban

2017-ben tovább csökkent az áfarés az Európai Unió tagállamaiban, vagyis több adót sikerült beszedni mint egy évvel korábban. A közép- és kelet-európai régióban Magyarország a képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll, Ausztria és Csehország mögött. Az előzetes becslések alapján a 2018-as adatok még biztatóbbak: várhatóan tovább csökken a potenciálisan beszedhető, és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbözet.

Az Európai Bizottság 2019 szeptemberében hozta nyilvánosságra a legfrissebb „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” című jelentést, amely a 2017-es áfarés adatokat tartalmazza az Európai Unió 28 tagállamára vonatkozóan. A jelentés újdonsága, hogy a 2017-es adatokon túl, a 2018-as áfarés értékek előzetes becslése is megtalálható benne.

A legfrissebb információk alapján az Európai Unió 28 tagállamában az áfarés 2017-es értéke 11,2 százalékot, amely összegszerűen 137,5 milliárd euró különbözetet jelent a potenciálisan beszedhető általános forgalmi adó és a ténylegesen beszedett általános forgalmi adó összege között. A PwC Magyarország adószakértői aláhúzzák: a vizsgálati periódusban (2013-2017) ez az eddig mért legalacsonyabb érték, a 2018-as előzetes becslések pedig azt mutatják, hogy még tovább fog csökkenni – egészen 130 milliárd eurós érték alá becsülik a 2018-as adatot.

A PwC szakértői elsősorban azt vizsgálták, hogy a közép- és kelet-európai régió országaihoz – Csehország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovákia – képest a Magyarország által elért teljesítmény hogyan értékelhető.

A régióban Magyarország a képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll – Lengyelország mellett – 14 százalékos eredményével. Az első helyen Ausztria (8 százalék), a második helyen pedig Csehország végzett 12 százalékos áfarés értékkel (a 2017-es áfarés értékek alapján felállított rangsor). Az előzetes becslések alapján Magyarország 9 százalékos áfarés értékkel büszkélkedhet a 2018-as adóévre vonatkozóan, amely uniós szinten is kiemelkedő eredmény.

„A pozitív eredmény több tényezővel is magyarázható, amelyek közül a legjelentősebb előrelépést minden bizonnyal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által bevezetett online számla adatszolgáltatási kötelezettség hozta” – mondta Szalay Adrienn, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának menedzsere.

„Az előzetes becslések szerint Magyarország esetében 10 százalékos érték alá tehetőek az áfarés adatok a 2018-as évre. Úgy gondolom, hogy ez az áfabeszedési arány a (közel)jövőben még tovább is javulhat – például az adóhatóság által már bevezetett, vagy olyan tervezett adatszolgáltatási kötelezettségeknek köszönhetően mint a SAF-T1” – hangsúlyozta Farkas Gábor, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának igazgatója.