MKIK: elfogadhatatlan az újraindítási adó

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szerint elfogadhatatlan a főváros által tervezett újraindítási adó. A jelenlegi válság sújtotta helyzetben semmilyen formában nem támogatható a még működő, és a gazdaságot életben tartó vállalkozások megsarcolása – jelentette ki Parragh László, az MKIK elnöke.

Parragh László szerint az erről szóló egyeztetésből csak a vállalkozói oldalt, illetve a gazdasági kamarákat hagyták ki.

A kamarák és a vállalkozói érdekképviseletek megkérdezése nélkül, azaz érdemi egyeztetés nélkül akarnak egy olyan adóemelést végrehajtani, ami a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben tönkre is teheti az érintett vállalkozásokat, ilyen módon elfogadhatatlan.

A főpolgármester szavaira reagálva az MKIK elnöke kifejtette, a nagyvállalatok szempontjából sem mondhatjuk azt, hogy lett volna olyan, akit semmilyen mértékben nem érintett a válság. Sőt a kialakult pandémiás helyzet miatt – ahogy az a 2020 júniusi COVID-19 hatásokat elemző vállalati felmérésünkből is kiderült – az ő árbevételük is csökkenni kezdett, így egy magasabb adó kivetése negatívan hatna a nagyvállalatok működésére is. Emellett az újraindítási adó célja sem támogatható, a bérfejlesztéseket a fővárosi önkormányzatnak saját forrásból kellene megoldania.

Az elnök szerint a fővárosnak a vállalkozások külön terhelése nélkül, saját forrásból kell megoldania működési költségeinek kigazdálkodását is.

A városvezetésnek egyeztetnie kell a Kormánnyal, mivel a módosítás iparűzési adó törvénymódosítást igényel. Reméljük, egy adóemelést a Kormány jelenlegi helyzetben nem támogat. A pandémia miatt kialakult recesszív gazdasági helyzet miatt a nagyvállalatok költségvetése is feszítettebbé vált, így egy adóemelés rövidtávon elbocsátásokat, hosszú távon a vállalat Budapestről való elköltözését eredményezheti.

Jelenleg a vállalkozások azt szeretnék látni, hogy milyen intézkedésekkel kívánja a főváros megsegíteni, támogatni őket, megadva az esélyt a túlélésre. A külföldi példáknál is azt látjuk, hogy a városvezetés tudomásul vette, hogy azok a vállalkozások, akik eddig befizettek a büdzsébe most támogatásra szorulnak annak érdekében, hogy ne menjenek tönkre és a jövőben újra fizetni tudjanak

– emelte ki Parragh László.

A jelenlegi gazdasági környezet sokkal inkább az adócsökkentések, moratóriumok, kedvezmények és támogatások kialakítását teszi szükségesé a vállalati szféra számára semmint egy újabb adóteher kirovását – hívta fel a figyelmet Parragh László.