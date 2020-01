Módosítják a nyugdíj-finanszírozást is

A költségvetési többlet és a devizatartalékok segítik az új orosz kormányt abban, hogy megvalósítsa Vlagyimir Putyin elnök gazdaságélénkítő és életszínvonal-növelő terveit.

Mihail Misusztyin miniszterelnök gyakorlatilag szabad kezet kapott Vlagyimir Putyintól a gazdasági növekedés felgyorsítására, a reáljövedelmek növelésére és a szegénység visszaszorítására – így értékeli az orosz sajtó a kedden este kinevezett új kormány összetételét. A kulcstárcák – külügyi, védelmi, belügyi, pénzügyi, energiaügyi, ipari és kereskedelmi – élén ugyan nem történt változás, de csökkent a miniszterelnök-helyettesek száma, és Misusztyin a saját embereiből és a hozzá hasonló technokratákból hozta létre a csapatát. Ezt pedig a Vedomosztyi című gazdasági napilap szerint az elmúlt évtizedekben csak egyetlen miniszterelnök, maga Putyin tudta megtenni.

Rohamléptekkel halad az elnök által egy hete javasolt alkotmánymódosítás is. Az alsó- és a felsőház alkotmányügyi bizottsága már jóváhagyta a törvénytervezetet, amelyről a duma várhatóan február közepén szavaz második olvasatban.

Az új kormány a célok eléréséhez jelentős kiadásnövelésre kényszerül majd, és az első lépéseket már meg is tették: Misusztyin utasítást adott a pénzügyi és a munkaügyi tárca vezetőjének arra, hogy kezdjenek el dolgozni a költségvetési és a nyugdíj-finanszírozási törvény módosításán – számolt be az ITAR-TASZSZ. Az utóbbira az a magyarázat, hogy Putyin szerint az alaptörvényben kell rögzíteni a rendszeres nyugdíjindexálás kötelezettségét. A szegények és a családok támogatására az államfő 2024-ig a GDP 1 százalékának megfelelő pótlólagos összeget szán, de az ING becslései szerint a pluszkiadások összege csak az idén elérheti a 2100 milliárd rubelt (1 rubel=4,93 forint). Dmitrij Dolgin, az ING közgazdásza arra számít, hogy a kormány hozzányúl majd a nemzeti jóléti alaphoz, és feláldoz 500 milliárd rubel körüli összeget a tavalyi költségvetési többletből is.

