Most fog eldőlni, leszakad-e Baranya

A közeljövőben eldől, hogy Baranya ismét fejlődési pályára állhat-e, és egyre nagyobb mértékben járul-e hozzá a hazai GDP bővüléséhez, vagy leszakad, és egyre nagyobb terheket ró majd a költségvetésre – mondta Síkfői Tamás, a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Mekkora rombolást okozott a helyi munkaerőpiacon a járvány?

Baranya a mindenkori kormányzatok szemében az elmúlt harminc évben látványosan kikerült a fejlesztendő térségek közül. Valamikor a legfejlettebb megyék közé tartoztunk, és az utolsók közé süllyedtünk le. Ez több mint bűn. Hiba. A megye kiváló adottságokkal rendelkezik, de az uniós és hazai erőforrások egyre erősebb központosítása miatt nem tud önerejéből fejlődni. A munkanélküliek száma 13 ezer felett volt a válság előtt is, ez felugrott 20 ezerre, majd 18 ezer körüli szintre csökkent. Amíg a fővárosi agglomeráció fejlesztései gőzerővel haladnak, Baranyában az is előfordul, hogy egy rövidebb metróvonalnyi távolságot sem lehet megtenni közösségi közlekedéssel három-négy órán belül. Vasútvonalakat zártak be, buszjáratokat ritkítottak. Vagyis a leginkább aprófalvas, elszegényedett, perifériális megye népességének esélye sincs eljutni a munkába. Illő lenne ezen igen gyorsan elgondolkodniuk a döntéshozóknak.

Tartós a járványkár?

Jelentős károkat okozott a válság. A szektorszerkezet nagyjából hasonló a többi térségéhez, de az itt jellemző 90 százalék feletti mikro- és kisvállalkozási arány miatt nagyon sok cég szűnik meg. Ők tovább fogják gyarapítani a munkanélküliséget, vagy külföldre, esetleg fejlődési lehetőséget kapó hazai térségekbe vándorolnak el. Gyengül a megye gazdasági potenciálja.

Turizmusra termett vidék…

A kormányzati döntések és a ha­zai nyaralásra buzdító kampány jelentős eredményeket hozott. Jó volt a foglalás Pécsett, Har­kányban és a többi kistérségben is. Az idegenforgalmi hozzá­járulás és adó elengedése, az 5 százalékos áfa, a SZÉP-kártya-szabályozás lazítása nagy segítség. A szakadék szélére került idegenforgalom visszanyerte mű­kö­dőképességét. Nem csak a vendégszám nőtt, a tartózkodási idő is duplázódott, különösen a maga­sabb kategó­riájú szálláshelyeken. A vendégkör felét a hazai viszonylatban messze legmagasabb jövedelmet élvező főváro­siak tették ki. Még jobb eredmények születhettek volna, ha az or­fűi akvaparkot nem épp most tendereztetik és zárják be. Ha ismét korlátozások lesznek szep­tembertől, mindez pürrhoszi győzelem marad.

Mi a helyzet az építőiparral?

A válság előtti önmagához képest gyorsulva zuhant. Komoly különbségek alakultak ki: a közösségi beruházásokon részt vevő cégek köszönik, jól vannak. A versenypia­con lévők viszont igen nagy rendelésállományt veszítettek, és a várható korlátozások miatt sorra mondják vissza a nyáron megrendelt munkákat. Itt az árak is csökkentek 10-15 százalékkal, pedig az építőanyagárak inkább nőttek. A válságokra jellemző módon egy meghatározott körben ismét teret nyer a feketemunka. Szükség lenne a fejlődőképes, közepes vidéki vállalkozások, és nem a legnagyobb fővárosi cégek célzott segítésére. A kamara mellett működő építőipari klaszter eredményei, aktivitása is ezt bizonyítja.

Baranyában is emelkedik a koronavírusos esetek száma. Szerepet játszhat ebben, hogy Horvátország a szomszéd?

Közel a tengerpart, de sok más tényező is szerepet játszik. Pécs iskolai, egyetemi város. A fiatalok fegyelme igen gyenge, a bulik a fertőzés kiváló terepei. A társadalom jelentős hányada nem tudja: a korlátozások a nemzetközi gazdasági verseny eszközévé is váltak. A lakosság fegyelmezetlensége rontja a versenyképességünket külföldön olyan szektorokban, ahol a célpiacon kell elvégezni a munkát. Ezért is kötöttünk igen gyors, kedvezményes tesztelést biztosító flottaszerződést a kamarai tagvállalkozások számára egy kiváló szakcéggel, hogy áthidalhassuk e külföldi korlátozásokat. Magam is hatvan felett vagyok, de azt kell mondanom, nem szabad még egyszer leállítani a gazdaságot. Gyorsuló válságspirál és társadalmi válság lenne az eredménye. Hihetetlenül nehéz újrafűzni a megszakadt beszállítói rendszereket, értékláncokat. A kkv-szektor tartalékai elfogytak. A kormányzati lépések a brutális válságban megakadályozták a cégek tömeges bedőlését, de másodszorra ez már nem segítene. Ki kell dolgozni az ágazati, szakmai, céges járványügyi protokollokat, amelyek lehetővé teszik a kis kockázatú munkavégzést. Át kell szervezni a technológiát. Kamaránk elkezdte szakemberek bevonásával kiépíteni ezt a szolgáltatást a kkv-knak. A politikának ez érzékeny terület, de sokkal inkább a közösségi aktivitások terén, mintsem a munka világában kell korlátozásokat bevezetni. Az iskolarendszerben is ki kell dolgozni a veszélycsökkentő módszereket. Az online oktatás hatalmas tudásdeficitet okoz majd. Több állami, szakmai segítség kell ebben, mert ha az iskolaigazgatóknak kell magukra hagyva dönteniük, akkor igen sok ember nem tud majd munkába állni a gyerekei miatt. Baranya esetében a veszély sokkal nagyobb, mint a fejlettebb térségekben. Végre a baranyai gazdaságot kell a fejlesztés fókuszába helyezni. Ezt semmilyen intézményi, sport- vagy más beruházás nem tudja helyettesíteni. A helyi gazdasági partnerek készen állnak.