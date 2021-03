Munkaerőhiányra számítanak a járvány elvonultával

A vírushelyzet enyhülésével – akár már az idei év második felében – újra és nagyon gyorsan munkaerőhiányos helyzet alakulhat ki Magyarországon. A problémával számos ágazat szembesülhet hetek alatt, elsősorban azokon a területeken, ahol a vendéglátásból, turizmusból vagy a járványhelyzet miatt ellehetetlenülő többi ágazatból kényszerűen szakmát váltó tömegekkel töltötték fel a létszámot – írja a Prohuman közleménye.

Amint az oltásokkal sikerül felülkerekedni a víruson, újra megnyílnak a határok, és újraindul számos most hibernált állapotban lévő szektor, nemcsak itthon, de Európa többi országában is.

Tipikusan ilyen lesz a vendéglátás és a turizmus. Csak a balatoni nyitás tízezreket von majd el más területekről szinte egyik napról a másikra.

Aztán ott vannak a külföldön dolgozó magyarok, akik most itthon vannak és átmenetileg Magyarországon helyezkedtek el, de várhatóan az első adandó alkalommal visszamennek, így őket is pótolni kell majd – mondta Juhász Csongor, a nyolc országban jelen lévő Prohuman HR-szolgáltató vállalat ügyvezető igazgatója.

A szakember úgy véli, hogy ha nem készülnek fel, bajba kerülhetnek gyárak, logisztikai és kereskedelmi cégek, amelyek az utóbbi hónapokban felszívták a hirtelen munka nélkül maradt tömegeket. Így nagyon hamar újra szükség lesz megbízható vendégmunkásokra is, mert egy-egy régióban ismét kialakulhat olyan helyzet, hogy nem lesz elegendő bevethető magyar munkaerő. Sőt, figyelembe kell venni azt is, hogy az EU-n kívüli munkaerőért eddig nem látott versenyben kell majd helytállnia Magyarországnak.

Már a járványválság előtt is láttuk, hogy például a lengyel és a német munkaerőpiac kitárta kapuit az EU-n kívüli országok, így például az ukrán és szerb munkavállalók előtt. Talán sokan meglepőnek tarthatják, hogy már most erről beszélünk, de a vírus utáni időszak egyik gyorsan jelentkező és egyik legnagyobb kihívása az lehet, hogy képesek legyünk vonzó célponttá válni a külföldi munkaerő számára – mondta a szakértő.

A cég szerint a külföldi munkavállalókra azért is lesz égetően szükség, mert ha egy-egy régióban a vállalatok nem találnak megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt, még az is előfordulhat, hogy elviszik a termelést máshova, ahol könnyebb feltölteni a létszámot, és ezzel csökkentik a hazai kapacitásokat.

Ez pedig az ország gazdaságának újraindulására is kihatással lehet.

Ilyen értelemben a külföldről érkező dolgozók hozzájárulnak a magyar emberek munkahelyeinek megőrzéséhez is. Ez különösen igaz az egymásra épülő szektorokban, mint amilyen az autó- vagy a feldolgozóipar, amelyek egyébként is a magyar gazdaság fő mozgatórugói. Változás lesz a korábbi, a járvány előtti időszakhoz képest, hogy várhatóan – főleg egészségügyi és járványbiztonsági szempontok miatt – a korábbinál lényegesen nagyobb lesz a fogadó cégek – és valószínűleg a társadalom – részéről is az igény a kontrollra, a transzparenciára az ide érkező dolgozók kapcsán – írja a közlemény.