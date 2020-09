Nagy-Britanniában hizlalná tovább számláját a cseh milliárdos

Daniel Kretinsky cseh milliárdos VESA Equity Investment befektetési cége lett a Sainsbury brit kiskereskedelmi cég negyedik legnagyobb tulajdonosa.

A szupermarketláncban a VESA 3,05 százalékos részesést szerzett.

A vételi árat nem hozták nyilvánosságra.

A cseh milliárdos más nagy brit cégben is tulajdonostárs. A Royal Mail brit postavállalatban a legnagyobb tulajdonrészes, amit az áprilisi, mintegy 4 százalékról júliusban 13,1 százalékra növelt.

A VESA Equity tulajdonrésszel rendelkezik továbbá a Foot Locker Inc és a Macy’s Inc amerikai kiskereskedelmi áruházláncokban is.

Kretinsky és a szlovák Patrick Tkác milliárdosok tulajdonában lévő EPGC befektetői csoport tavaly novemberben mintegy harminc százalékos részesedést szerzett a Metro AG német kereskedelmi üzletláncban.