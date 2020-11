Nagy növekedés előtt a használt flottaautók szegmense

Alapvetés, hogy a használt autók között a transzparens szerviztörténet, az első tulajdonos és a valós kilométeróra-állás is igazi értéket jelent. Azt azonban már sokkal kevesebben tudják, hogy a használtautó-flottákban mekkora lehetőség van akár vásárlói, akár értékesítői szemszögből. Az összes jelentős flottakezelővel együttműködő Használtautó.hu szakértője és a közép-kelet-európai régióban közel 50 ezer autót lízingelő és értékesítő Business Lease képviselője összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat.

Sokan meglepődhetnek, amikor a használt flottaautók között nézelődve látják, hogy

öt év alatti, vagy sok esetben maximum 4 éves, újszerű állapotú, jól felszerelt autókat kínálnak alacsony futásteljesítménnyel.

Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a legtöbb esetben egy tulajdonos használta ezeket az autókat (vagyis már jócskán túl vagyunk a több sofőr által gyötört, vállalati kulcsos autók korszakán), amiket ráadásul még független szakértői csoporttal is leellenőriztetnek, egyre inkább meglepő, hogy ez a kategória miért nem sokkal népszerűbb a 3 és 6 millió forint közötti használt autókat keresők körében.

A piacvezető, havonta csaknem 2 millió látogatót fogadó Használtautó.hu adatai szerint ugyan egyre nagyobb a kereslet az alacsony futásteljesítményű, újszerű állapotban lévő használt autók iránt – még azok körében is, akik új autót keresnek –, régiós összehasonlításban Magyarország mégis elmarad.

Cégcsoportunk adatai szerint Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban és Csehországban a flottaautók több mint 60 százalékát közvetlenül a lakossági ügyfeleknek értékesítik. Magyarországon ez az arány még csupán 20 százalék körül van. Ennek az egyik oka az lehet, hogy ez a kategória hazánkban még nem eléggé ismert, míg a szomszédos országokban az autóvásárlók egy jelentős része a használt autók között is a megbízhatóan magas minőséget keres, és a választásnál nem csupán az ár dominál. Bízom benne, hogy egyre kevesebb hazai ügyfelet lehet megtéveszteni az olcsó, de ellenőrizhetetlen eredetű és látszólag alacsony futású használt autókkal

– emelte ki Tüttő László, a Business Lease remarketing menedzsere.

A flottakezelésből kifutott cégautók továbbá áfa körbe tartoznak, vagyis bizonyos esetekben ez részben vagy egészben is visszaigényelhető, így a további finanszírozásuk is kedvező, továbbá teljes műszaki dokumentációval és teljes javítási dokumentációval rendelkeznek. Az előírt, rendszeres karbantartásokat pedig kizárólag márkaszervizben végezték. Ezek együtt pedig mind-mind olyan szempontok, amik egy használt autó vásárlásánál komoly, döntést befolyásoló tényezők lehetnek azoknak, akik hosszú távra szeretnének megbízható autót vásárolni.

Meglátásunk szerint óriási növekedési lehetőség van ebben a szegmensben a lehetőségeket tudatosan kihasználó flottakezelő vállalatoknak. A hazai használtautó-piac ugyanis a tulajdonosváltási adatok és a Használtautó.hu oldalon indított keresési számok alapján továbbra is stabil. Sokkalta stabilabb, mint akár az új autók piaca, akár a használtak importja. Az újszerű, jó állapotú használt autók piacát az új modellek esetén a gyártáslassulások miatt megnövekedett szállítási idők és a forint árfolyama miatt bekövetkezett drágulások is serkentik. Használtan ráadásul a legolcsóbb új modellek áráért már akár 2 kategóriával nagyobb, jobb felszereltségű modellek is kaphatók