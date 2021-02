Negyvenezer üres konténer szítja az amerikai-kínai feszültségeket

A szállítmányozási vállalatok megtagadták a mezőgazdasági termékek konténerekbe rakodását az év második felében az USA-ban, ehelyett üres konténereket küldtek Kínába, hogy jövedelmezőbb kínai exporttal töltsék meg azokat.

Ahogy arról korábban írtunk már, a kínai termékek iránti kereslet olyannyira megnőtt az utóbbi időben, hogy az lényegében globális konténerhiányt okoz, ami erősen megemeli a szállítási költségeket, és növeli a termékek árát is. Az Origo hétfői cikke szerint ázsiai hiány Európában és az USA-ban is hiányhoz vezetett, mivel a kínaiak olyan agresszíven próbálják visszaszerezni a szállítási eszközöket, hogy azok a legtöbb esetben üresen mennek vissza a Távol-Keletre. Így is minden egyes Kínába érkező konténerre három induló konténer jut.

Az előző időszakok azonos hónapjaihoz képest egyértelműen megnőtt az üres exportkonténerek aránya a teljes exporthoz képest.

Mint írták, négyből három konténer üresen megy vissza Ázsiába.

Az egyik legnagyobb, botránygyanús ügy épp ekörül körvonalazódik: tavaly ősszel New York és New Jersey kikötőjéből összesen 41 546 konténer mezőgazdasági áruval való megpakolását utasították vissza a szállítmányozók, csak azért, hogy a konténere minél hamarabb elindulhassanak tengeri útjukra, Ázsiába.

Az így kiesett export összege körülbelül 632 millió dollár.

Ezek október-november hónapban feljegyzett esetek voltak. Bár az amerikai agrárexport az év valamennyi hónapjában zajlik, a november-március időszaka azért is különösen kritikus, mert a betakarításokat követi. A források szerint, a Szövetségi Tengerészeti Felügyelet vizsgálatot indított az ügyben, ellenőrizve a kereskedelmi forgalomról jelzett adatokat, kiemelten vizsgálva azt, hogy tettükkel az amerikai exportrakományt elutasító fuvarozók megsértették-e a szállítmányozási törvényt.

Kína és az USA 2020 januárjában írta alá az amerikai-kínai első fázisú kereskedelmi megállapodást, melyben Kína vállalta, hogy az elkövetkezendő két évben 200 milliárd dollárral emeli amerikai importjának értékét. A portál cikke szerint azonban az amerikai export csak akkor tekintendő befejezettnek,

ha az áru meg is érkezett a célországba, mely a jelenlegi helyzetben nem valósul meg.

A jelenlegi helyzet túlmutat a kereskedelmen, mivel rengeteg élelmiszerrel kapcsolatos árumozgatás hiúsul meg, ez pedig előbb-utóbb élelmezési válságot is előidézhet. Ezen túlmenően pedig erősen – és hátrányosan – érinti az USA gazdaságát is.

Az amerikai farmerek 2019-ben 136,1 milliárd dollárral járultak hozzá az USA GDP-jéhez, az ehhez kapcsolódó iparágak, például a feldolgozóipar, raktározás vagy szállítmányozás, 1109 milliárd dollárral. Ez pedig jelentős összeg, az ország GDP-jének 5,2 százaléka.