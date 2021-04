Nem fizetett bért a Dunaferr, nem tudni, mikor fog

Nem kapták meg pénteken az ISD Dunaferr dolgozói a fizetésük első, 200 ezer forintos részletét, a másodikhoz egyébként is hónapok óta csúszással jutnak. Az átutalás elmaradását azzal indokolta a dolgozóknak írt levelében Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató, hogy

az e célra külföldről érkezett bevételt a bank nem tudta időben forintra váltani, és erre a hétvégén sincs mód.

Ezért Sevcsik Mónika elnézést kért, és jelezte, hogy hétfőn reggel igyekeznek minél előbb elintézni az átváltást, és átutalni a dolgozók járandóságát.

Álítólag azonban át sem utalta a fizetés forrását jelentő pénzt a vasművet alapanyaggal ellátó, cserébe minden bevételét átvevő Safin Handels GmbH. Azért nem, mert cégbíróság elutasította a Safin Handels által alapítani kívánt, és az osztrák cég biztosítékát jelentő Safin Dunaferr Zrt. bejegyzését. Arról, hogy a Safin Dunaferr bejegyzése tart, a Világgazdaság már beszámolt, azt pedig, hogy a bejegyzésre vonatkozó kérelmet elutasította a bíróság, az ISD Dunaferr közvetlen tulajdonosa, a ciprusi Steelhold Ltd. nevében eljáró Mikó István tájékoztatta lapunkat.

Mikó István közlése szerint a cégbejegyzésben még nem látható elutasítás egyik oka a Dunaferr néz tervezett használata volt – e nevet 99 éves védelem biztosítja –, és az, hogy Sevcsik Mónika nem volt és nem is jogosult székhelybiztosítási nyilatkozatot adni az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. nevében.

Ugyanis Safin Dunaferr székhelye azonos lenne az ISD Dunaferrével.

Itt azonban lapunknak hozzá kell tennie, hogy a Safin Handelsnek a Safin Dunaferr bejegyzésének kezdeményezése előtt is kellhetett biztosítékot adnia, remélhetőleg most is talál megoldást.

Egyébként azért nyilatkozhatott Sevcsik Mónika a székhely biztosításáról, és írt levelet a dolgozóknak a bérfizetés csúszásáról, mert a vasműnek bő kilenc hónapja nincs cégvezetője, így nyilatkozni sem tud senki a nevében. Jevgenyij Tanhiljevics (hivatalos papírokon Tankhilevich) megbízatása 2020. június 30-án lejárt, viszont Tanhiljevics még e lejárat előtt felhatalmazta Sevcsik Mónikát a társaság ügyeinek intézésére. E meghatalmazás azonban nem emelte Sevcsik Mónikát a cég képviselőjévé.

Új fordulat, hogy Jevgenyij Tanhiljevics visszatérne a cégvezetői székbe: megbízatásának lejáratát a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2021. 09. 30-ra módosította a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyik kormányrendeletre hivatkozva. Ez azonban érdekes döntés, mert a megbízatás lejártakor nem is volt veszélyhelyzet, az ugyanis 12 nappal korábban, június 18-án megszűnt. (Most ismét veszélyhelyzet van, de az erre való esetleges hivatkozás a jogszabály visszamenőleges alkalmazását jelentené.)

Ennek kapcsán Mikó István arra is rámutatott, hogy a hivatkozott törvényhely nem vonatkozik a cégvezetőre, kizárólag a csak a jogi személy vezető tisztségviselőjére és a könyvvizsgálóra.

Ezen tények fényében hatványozottan aggályos a 2020. 09. 30-án aláírt és kiadmányozott 52 engedményezési értesítő, mellyel az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. vagyonát elvonhatták a munkavállalók és hitelezők elől

– jelentette ki. (Ezen engedményezések kedvezményezettje az említett Safin Handels – a szerk.)

Mint a Világgazdaság már megírta, lejárt három igazgatósági tag megbízatása is, a maradék két tagból pedig egy börtönben ül. Bár a három lejárt megbízatás meghosszabbítása tart, de megintcsak az említett kormányrendeleten alapuló kérelem alapján, amelyet – úgy értesültünk – már elutasított az illetékes bíróság, de még ennek sincs nyoma a cégbejegyzésben. Az is kérdés, hogy a társaság ügyvédje hogyan járhat el a vasmű ügyeiben – például a cégbíróságon –, miután kézbesítési megbízotti megbízását visszavonta a közvetlen tulajdonos. Ez azért „csak” kérdés, mert Jevgenyij Tanhiljevics viszont azokat a meghatalmazásokat nem ismeri el valódinak, amelyeket a Steelhold tulajdonosai felmutatnak.

Ám van, ami nem kérdés: a vasműnek nincs könyvvizsgálója, nincs 2019-re leadott éves jelentése, összességében tehát jogszerűtlenül működik.

Az is tény, hogy végrehajtás indult ellene február 4-én és március 31-én. Beszállítói előre kérik tőle a pénzt, de mivel alig, vagy nem tud fizetni, tart a felszámolása. Május 6-án lesz közgyűlése, amelyen megteremthetik jogszerű működésének feltételeit, de onnan még messze az út a fizetőképessé válásáig, a gazdaságos működésig.

Erre a még be sem jegyzett Safin Dunaferr adhat lehetőséget, ha hozzá kerülnének a felszámolt ISD Dunaferr eszközei, dolgozói. Csakhogy ezzel nem az ISD Dunaferr válna életképessé, hanem a helyét átvevő új társaság, új tulajdonosokkal. Persze, nem kizárt a felszámolás leállítása és az sem, hogy a Safin mégis „csak” befektetőként jelenne meg.