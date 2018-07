Nincs jele, hogy rendeződne a helyzet

A Wells Fargo pénzügyi szolgáltató stratégái még azok után is csak 10 százalékos esélyt adnak egy teljes körű kereskedelmi háború kitörésének, hogy az Egyesült Államok és Kína pénteken újabb frontvonalat nyitott. Washington a korábbi bejelentésnek megfelelően július 6-tól 25 százalékos pótlólagos vámot vetett ki 818, összesen 34 milliárd dollárnyi kínai termékre, amelyet a következő két hétben további 16 milliárd dollárnyi tétel követ majd. Peking – mint azt előre jelezte – azonos mennyiségben és mértékben válaszolt; az intézkedés 106 cikket érint, egyebek között olyan mezőgazdasági termékeket, mint a szójabab, a kukorica, a sertéshús, a narancslé és a dohány. Az amerikai termelőket elsősorban a szója büntetése sújtja, amelyből a tavalyi export értéke elérte a 12,7 milliárd dollárt. Az ágazat érdekképviselete arra kérte a kormányzatot, hogy a vámok helyett más megoldást keressen Pekinggel a kereskedelmi problémák rendezésére.

– írta közleményében John Heisdorffer, a szövetség vezetője. A CNN a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy 18 szövetségi államban termelik az amerikai szója 96 százalékát, és kettő kivételével mindegyikben Donald Trump nyert 2016-ban.

Rosszul járnak az amerikai sertésexportálók is, miután a vám az új tétellel 62 százalékra emelkedett, így lépéselőnybe kerültek az európai sertéstenyésztők. Az Egyesült Államok tavaly mintegy 500 millió dollár értékben adott el sertéshúst Kínának. Az amerikai tengerentúli olajeladásoknak is mintegy 20 százaléka irányul Kínába.

Nagyrészt a feszültségek miatt a sanghaji börze a január 24-i csúcs óta 23 százalékkal esett, és a sencseni is 22 százalékkal lejjebb került – ezzel szemben az amerikai S&P 500 csupán 4 százalékot veszített értékéből. A világ második legnagyobb gazdaságának gyors hanyatlása azonban minden kereskedelmi partnerére hatással lehet – nyilatkozott Peter Donisanu, a Wells Fargo globális piaccal foglalkozó stratégája a CNBC-nek. Szerinte az igazi veszélyjelzés az lesz, ha a kereskedelmi háború körüli aggodalmak miatt az amerikai tőzsdepiacok is zuhanni kezdenek.

Uniós érdek Közép-Európa és Kína együttműködése

A közép-európai országok az egész Európai Unió érdekét is szolgálják, amikor szorosabbra fűzik az együttműködésüket Kínával – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, Kína, valamint 16 közép- és kelet-európai ország Szófiában rendezett miniszterelnöki csúcstalálkozója után. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a térségből a Kínába irányuló export közül a magyar a legjelentősebb, Magyarországon vannak a legnagyobb kínai beruházások, és a pénzügyi együttműködés további fokozására is hangsúlyt helyeznek. Ennek megfelelően a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a Bank of China szombaton megállapodott, hogy megkezdik előkészíteni az MFB megjelenését a kínai kötvénypiacon. | MTI