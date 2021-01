Novemberben ismét csúcsot döntött a gyógyszereladás

Novemberben ismét nőtt a vényköteles gyógyszerek magyarországi forgalma,

a patikák gógyszereladásai megközelítették a 48 milliárd forintot, ami az egy hónappal korábbinál 1,7 százalékkal, az egy évvel korábbinál pedig 6,3 százalékkal több

– derül ki abból az elemzésből, amelyet a Hiflylabs Zrt. küldött a Világgazdaságnak. Eszerint a novemberi forgalom értéke a harmadik legmagasabb volt az utóbbi két évben. Az erősnek mondható novemberi forgalmat a tavaly januári 48,5, illetve a szintén tavalyi, márciusi 59,2 milliárd forintos gyógyszereladás előzte meg.

Évkezdetkor, januárban, többnyire magasabbak a gyógyszereladások, míg a márciusi rekordforgalmat a koronavírus-járvány miatti patikaroham okozta – mondta Virág Zsolt, az adatokat elemző Hiflylabs igazgatósági elnöke. A novemberi emelkedéshez a kutatócég szerint a kijárási szigorítások is hozzájárulhattak. Az elemzésből kiderült, hogy

a lakosság egy része elővigyázatosságból előrehozhatta a decemberben esedékes gyógyszervásárlásait. Novemberre gyakorlatilag eltűnt a gyógyszereladások ciklikussága, a változáshoz pedig nagyban hozzájárult az előző hónapokban a koronavírus második hulláma okozta bizonytalanság.

Az elmúlt három hónapban a havi forgalmi kilengések minimálisra csökkentek, a gyógyszereladások egyenletesen nőttek – tette hozzá a szakértő. Virág Zsolt szerint az utóbbi hónapok tendenciáinak tükrében a vényköteles gyógyszerek tavalyi forgalma 5 százalékkal bővülhetett.

A szakember kiemelte, hogy az októberinél és a 2019. novemberinél 3,2 százalékkal több doboz gyógyszer kelt el. Az ebből származó tavaly novemberi árbevételt befolyásolta az áremelkedés is: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

a gyógyszerárak összességében és átlagosan 2,4 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.

A vényköteles D-vitaminból novemberben 557 millió forint értékben kelt el, ez a teljes gyógyszerforgalom 1,2 százaléka. Mivel D-vitamin vény nélkül is kapható, a forgalom ennél is nagyobb lehetett – mondta Virág Zsolt. Az orvosok által is ajánlott immunrendszer-erősítő vitamin forgalma 135,3 százalékkal bővült az előző év novemberéhez képest. A szakember szerint a következő hónapokban is jelentősen nő majd az immunerősítő szerek eladása.