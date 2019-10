Október végétől látogatható a városligeti Millennium Háza

Millennium Háza néven nyílik meg a Liget Budapest projekt keretében átfogó felújításon átesett egykori Olof Palme Ház, amely október 26-tól interaktív kiállítással, századfordulós hangulatú kávéházzal és egy új rózsakerttel várja a látogatókat.

Az eredetileg Műcsarnoknak épült ház a Városliget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete. A régi pompájában felújított Millennium Háza az őszi tanítási szünet első napján nyitja meg kapuit, benne a Városliget aranykorát bemutató, interaktív kiállítással és egy Zsolnay kerámiákkal díszített kávéházzal

– jelentette be az épület keddi sajtóbejárásán Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta:

a homlokzaton több tucat restaurátor munkája nyomán újultak meg a Zsolnay-díszítések, a belsőépítészeti kialakítás során pedig elbontották az utólagos toldásokat, így visszaállítva az eredeti térszerkezetet.

Elkészült az új tetőzet is, mely az épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket kapott, így természetes fény is bevilágítja a belső tereket. A főbejárat visszakerült a Hermina út felőli oldalra; ide egy 1500 tőből álló rózsakertet is kialakítottak, melynek központi eleme a homlokzati díszítéssel harmonizáló, új Zsolnay-szökőkút.