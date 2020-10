Nem igazán számít az ingatlanközvetítő harmadik negyedéves működése szempontjából a mindenkit sújtó járványhelyzet. Így is rekordot várnak.

Már május végére lezajlott a visszarendeződés a magyarországi ingatlanpiacon a tranzakciók számát tekintve a Duna House (DH) szerint és

az ingatlanközvetítő a nemrég közzétett negyedéves mérőszámok alapján 2,2 milliárd forintos jutalékvolument ért el itthon, ami hét százalékos bővülést jelent a tavalyi harmadik negyedévhez képest.

Csoport szinten, tehát a lengyel és cseh piacot is számolva 2,9 milliárd forintos jutalékbevételt ért el a vállalat csoport. Ez nem pusztán több mint 10 százalékkal nagyobb bevétel, mint tavaly ilyenkor, de a járványhelyzet ellenére rekordszintet jelent. A kedvező környezetre a DH egy korábbi elemzéséből is lehetett következtetni, mely szerint csak szeptemberben közel 13 ezer ingatlan cserélt gazdát. A Duna House Csoportnak továbbra is 22 saját tulajdonú irodája van, ami megegyezik az előző negyedévi adattal.

A társaság életében egyre meghatározóbb hitelközvetítés is jól muzsikált.

A harmadik negyedévben több mint 60 milliárd forint volt a közvetített hitelállomány csoport szinten, ami 13 százalékos növekedés 2019 azonos időszakához mérten.

A magyar piacon majdnem egy százalékkal csökkent a közvetített hitelek volumene 22,19 milliárd forintra, az egy évvel korábbi állapothoz viszonyítva, viszont a második negyedévi 19,38 milliárd forintos hitelközvetítéshez mérten már látható a bővülés.

A hivatalos harmadik negyedéves eredményeket november 27-én közli majd az ingatlanközvetítő cég. A mostani optimista mérőszámok nem gyakoroltak hatást a cég befektetőire, hiszen a Duna House kurzusa a pesti parketten elenyésző, egymillió forint alatti forgalom mellett 314 forinton stagnált kevéssel a kereskedés félideje előtt.