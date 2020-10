Orbán: A járványtól függetlenül visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat

Következő év elején megkezdjük a 13. havi nyugdíj visszaépítését. Járvány ide vagy oda // We will begin reintroducing the 13th-month pension early next year. Regardless of the pandemic

Közzétette: Orbán Viktor – 2020. október 1., csütörtök