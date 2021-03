Oroszországnak kedvezhet a szuezi dugó

Bár az Ever Given kiszabadult a Szuezi-csatornából, a napokig tartó veszteglésnek még hónapokig érezhető hatása lesz a gazdaságra – figyelmeztetett a CNBC.

Az Allianz vezető kárszakértője elmondta, ezekkel a hajókkal a rakomány mellett üres konténereket is szállítanak, ami azok globális elosztása szempontjából nagy jelentőségű.

Nemcsak az Ever Given és a dugó miatt veszteglő többi hajó rakománya késik, hanem azoknál is várható késedelem, amelyek ezekre a konténerekre vártak.

A Szuezi-csatorna Hatóságának vezetője elmondta, hogy

több mint 420 hajó torlódott fel a szabd útra várva, ezek közül valamivel több mint 110 fog tudni kedden áthajózni a csatornán.

Az esemény hatása még hónapokig érezhető lesz, ugyanis

a globális kereskedelem 12 százaléka megy át a Szuezi-csatornán, becslések szerint a naponta áthaladó árumennyiség összértéke meghaladja a 9 milliárd dollárt.

Az incidens ráadásul tovább súlyosbíthatja az autógyártókat és a távközlési szektort hónapok óta sújtó chiphiányt.

A Financial Times elemzése szerint a Szuezi-csatornánál történt események nyertese Oroszország lehet.

Az északi-tengeri út nagy potenciállal rendelkezik a teherszállítás volumenének bővítésében, és lehetővé teszi az Ázsiából Európába irányuló árumozgások időtartamának csökkentését is

– közölte az orosz energiaügyi minisztérium.

Annak ellenére, hogy az egész éves hajózhatóság 2025-2030 előtt várhatóan nem fog megvalósulni, a Roszatom a szuezi eset után az északi útvonal iránti érdeklődés növekedésére számít.

Az út csökkenti a logisztikai kockázatokat, és fenntarthatóbbá teszi a globális kereskedelmet

– nyilatkozta a Vlagyimir Panov, a Roszatom sarkvidéki fejlesztésért felelős képviselője. Hozzátette, hogy elsősorban Kína, Japán és Dél-Korea számára lenne előnyös leginkább ez a lehetőség.

Az oroszországi vasúti teherszállítás is pozitív hatásokat tapasztalt, a transz-szibériai vasúti teherfoglalások száma az elmúlt napokban megsokszorozódott. A Szuezi csatorna blokkolása miatt nőtt a kereslet az orosz Urals olajkeverék iránt is, ami a piaci árak növekedését eredményezte.