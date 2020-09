Őszi hajrához gyűjt erőt az arany

A világgazdaságban eluralkodott bizonytalanság az arany malmára hajtja a vizet. Még az idén szélsőséges mozgásokra számíthatunk, jövőre pedig 14-15 százalékos felértékelődés következhet a nyersanyag piacán.

Az 1927 dolláros szintet is érintette a tegnapi kereskedésben az arany unciánkénti árfolyama. Ez mintegy 0,7 százalékos napi leértékelődés, de piaci vélemények szerint újabb éles fordulat közeledhet az arany piacán. Vörös Benedek, a Generali Alapkezelő Zrt. portfóliómenedzsere szerint az arany most lényegében erőt gyűjt.

A következő néhány napban a jegyzés még a jelenlegi szinteken maradhat, vagy megközelítheti a meghatározó 1900 dollárt, ám onnan felfelé vezet a nyersanyag árfolyamának útja az aktuális piaci folyamatok alapján.

A szakértő ezt három főbb hatással indokolta a Világgazdaságnak. Úgy látja, hogy

tartóssá válhat a dollár gyengülése a devizapiacon, ami hagyományosan a nemesfém erősödésének irányába hat.

Emellett a koronavírus-járvány következtében az egyes országok központi költségvetésének hiánya megugrott, ami szintén közvetett keresletfelhajtó hatással van az aranypiacra. Meghatározó maradhat a későbbiekben a hozamkörnyezet alakulása is, ami a jelek szerint továbbra is kedvezőtlen maradhat. A Generali szakértője a nyersanyag rövid távú árfolyammozgásával kapcsolatban úgy véli, hogy az arany az év végéig visszatesztelheti az augusztus elején látott 2060 dollár feletti szinteket. Sőt, a jegyzés át is lépheti ezt a szintet, és ebben az esetben egyéves távon valószínű, hogy 2200 dollár körül alakul az unciánkénti árfolyam. Ezek alapján az év végéig 7, egy éven belül 14 százalékot meghaladó drágulás is bekövetkezhet az arany piacán.

Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac Kft. ügyvezető igazgatója szintén arról beszélt, hogy a vegyes augusztusi teljesítményt konszolidációs időszak követi a nemesfém árazásában. Szerinte ez a nyár eleji túlvett állapot után természetes és indokolt folyamat, hiszen ezzel a spekulatív tőke is távozik a piacról. A cégvezető szerint rengeteg a bizonytalanság az arany esetében, az árak egészen szélsőséges forgatókönyvek szerint is alakulhatnak. Úgy látja, jelentős hatással lehet a jegyzésre a járványhelyzet súlyosbodása és az ezzel kapcsolatos hírek az esetleges iskolabezárásokról, más korlátozásokról, és persze a leendő vakcináról érkező hiteles vagy téves információk is megmozgathatják az árfolyamot. Schmidt Kálmán szintén kiemelte, hogy az Egyesült Államok gazdasági helyzete és a dollár árfolyama lehet az egyik legkritikusabb tényező a nemesfém jövőjét illetően. Maga is osztja azt a széles körben elterjedt véleményt, hogy

a dollár masszív leértékelődés előtt áll, ami mindenképp az arany drágulásához vezet.

A Goldman Sachs a nyár végén emelte 2300 dollárra aranyár-előrejelzését, de akad vészforgatókönyv 3000 dolláros árfolyammal is.