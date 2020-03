Oszkó Péter: A költségvetési és a monetáris politikában is szakmai döntések születnek

„Kedvező a gazdasági környezet, a kormányzás pedig racionális annyira, hogy a gazdaságot és a stabilitást nem forgatja fel” – mondta a Mandinernek adott interjúban Oszkó Péter. A Bajnai-kormány pénzügyminiszterét többek között a jelenlegi gazdasági eredményekről, a közmunkaprogramról és egy esetleges válságról is kérdezte a hetilap.

Szerinte

mind a költségvetési, mind a monetáris politikában szakmai döntések születnek,

a jegybankban például erős szakmai stáb valósít meg határozott koncepciót; nem érzékelhető a politikai befolyásolás szándéka.

Nem azért mondok jókat a magyar gazdaságpolitikáról, hogy bármit is jóvátegyek

– fogalmazott az egykori miniszter.

Úgy véli, hogy Magyarország kis, nyitott gazdaság, és nem lehet azt mondani, hogy egy-egy helyzet kizárólag a gazdaságpolitikának köszönhető, persze nem is független tőle. „A nemzetközi gazdasági lassulásból Magyarország nem tud kimenekülni, a globális felívelésből pedig így is, úgy is nyerni fog. A bővülési folyamatot talán csak elrontani lehet valamennyire” – mondta, hozzátéve, hogy 2004 környékén kimaradtunk a fellendülésből, ahogy a 2010 utáni első években is.

A Nemzetközi Valutalaptól (IMF) felvett hitelről elmondta:

nem volt kérdés, hogy az IMF átmeneti segítség, és el kell tőle szakadni, megmutatva a világnak, hogy Magyarország tud önállóan gazdálkodni.

„Az IMF-szerződést a Gyurcsány-kormány kötötte, kialakított egy húszmilliárd eurós hitelkeretet, de a Bajnai-kormány nem hívott le belőle; mi is le akartunk csatlakozni a hitelcsomagról” – fogalmazott Oszkó Péter.

Közmunkaprogram

„A mi időszakunkban létezett az Út a munkához program, nem véletlenül hívtuk így, mert annak láttuk értelmét, hogy a munkapiacról kiszorult rétegeket abban segítsük, hogy tovább tudjanak lépni a versenyszférába. Nehezen tudtunk bármire pluszforrásokat adni, de erre a programra még a válság idején is költöttünk” – mondta az egykori pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy reméljük, folytatódik a tendencia.

A piac órási szívóerővel bír, fontos, hogy a program is ehhez igazodjon, és a piaci foglalkoztatás felé tudja terelni az onnan kiszoruló rétegeket.

Válság

A válságot firtató kérdésre, hogy mostantól vége van-e a pénzbőségnek, elmondta, hogy szerinte annak nincs vége, de az elemzők „jósolgatják a korrekciót”. Úgy véli, hogy nehéz kiszámítani az idejét és a mértékét, mert a jegybankoknak nincs motivációjuk arra, hogy a pénznyomtatásból visszavegyenek, erre csak a globálisan elszabaduló infláció jelenthetne ösztönzést. Szerinte a vége ennek – ha a kereskedelmi háborúk nem eszkalálódnak – kiszámított, puha földet érés is lehet.