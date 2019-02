Parragh László: fontos, hogy ne csak az autóiparra építsünk

Sokkal nehezebben álltunk talpra a válságból, mint a németek, viszont 2013-ban a magyar gazdaság erőteljes pályára állt és mostanra válságkezelésben utolértük őket, és ha igazak az előrejelzések, akkor meg is előzhetjük őket ebből a szempontból – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a kamara évnyitó rendezvényén.

A gazdaság optimista, az előrejelzéseink azt mutatják, hogy tovább is van felfelé. Lehet, hogy a gazdaság elérte a növekedési csúcsát, de ennek ellenére továbbra is bővülés várható. Az előrejelzéseink szerint egy területen látszik törés, az építőipar nem lakásépítési része – a lakóingatlanok nagyjából 20 százalékát adják a szektornak – mutat csökkenést. A fiskális és monetáris politikának, valamint az adópolitikának is segítenie kell a növekedést.

A termelékenységben javulásra van szükség, ebben elmaradunk a nyugati országoktól.

Fontos, hogy ne csak az autóiparra építsünk, több iparágban is fejlődjünk, ebben rosszul állunk. Az innováció elengedhetetlen, ezen a területen is további lépésekre van szükség.

A körbetartozásokat sikerült megszüntetni – tért ki az eredményekre Parragh László. Nemzetközi téren is jelen van az MKIK, a legnagyobb kereskedelmi partner országokban jelen van a kamara. Az exportra termelő cégeket külön programmal célozzuk meg, ezzel a lehetőséggel kétezer vállalat élhet majd. Az iparkamara elnöke hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia (MI) kutatások a legfontosabb területe lesz a gazdaságnak a következő időszakban. Az USA és Kína diktál ebben a kérdésben, az EU lemaradt.

A legnagyobb kérdés, hogy mi lesz a közoktatással, az általános iskolából a legtöbben írás-olvasási képesség nélkül kerülnek ki – fejtette ki Parragh László. Ezt a feladatot a középiskolai rendszerre testálják, azonban ennek nem így kellene alakulnia.

A duális képzésben jelenleg 50 ezer diák tanul, ami a gyakorlati tudás átadását segíti. Emellett a szakképzés további fejlesztése is elengedhetetlen. Lényeges szemléletváltást jelentene, ha a felsőoktatást nem a hallgatói piac alapján néznénk, hanem a gazdasági igények szerint, egy ilyen szemléletű változás mind a rendszernek, mind a hallgatóknak előnyös lenne – zárta előadását az MKIK elnöke.