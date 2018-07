Piacbarát gazdaságpolitikát ígér az új mexikói államfő

Az Egyesült Államoktól gazdaságilag függetlenebb, korrupciótól mentes Mexi­kót akar az ország vasárnap megválasztott elnöke.

A pénzügyi fegyelem fenntartását, a korrupció és a kábítószerkartellek elleni könyörtelen harcot, a külföldi befektetések fokozottabb ellenőrzését, az Egyesült Államoknak pedig baráti jobbot ígért, de az eddigieknél nagyobb gazdasági függetlenséggel Andrés Manuel López Obrador, a Juntos Haremos Historia (Együtt Történelmet Csinálunk) pártszövetség jelöltje, aki történelmi győzelmet aratott a vasárnapi elnökválasztáson. A csak AMLO-ként emlegetett, baloldali populistának tartott 64 éves politikus, Mexikóváros egykori polgármestere az első adatok szerint a szavazatok 53 százalékát szerezte meg, 30 százalékponttal megelőzve legfőbb riválisát. Donald Trump amerikai elnök az elsők között volt, aki Twitter-üzenetében jelezte, hogy kész együttműködni vele. Obrador egyébként részben Trump miatt nyert ilyen nagy arányban: a választók egy része olyan elnököt akart, aki elég erős és határozott ahhoz, hogy szembeszálljon a Fehér Házzal, a szegénységben élő 53 millió mexikói – a lakosság 43 százaléka – pedig olyat, aki a változást, a működésképtelen rendszer felforgatását szimbolizálja.

A hazai és külföldi befektetők aggódva figyelték AMLO választási kampányát, és egyelőre nem nyugtatta meg őket sem az, hogy a győzelmi beszédében a korábbinál engedékenyebb hangot ütött meg, sem pedig az, hogy az átmeneti időszakra egy neves üzletembert bízott meg a gazdasági ügyek vezetésével.

Úgy vélem, Mexikó a pénzügyekben sokkal kevésbé lesz ortodox, az állami kiadások gyorsan növekednek, a költségvetési egyensúly pedig romlani fog

– mondta a CNBC-nek Rafael Elias, a londoni székhelyű Exotic Capital elemzője, aki az ország leminősítését sem tartja kizártnak, ha a majdani kormány elkezdi a költekezést, például valóban megduplázza a legidősebbek nyugdíját. Ez azonnali negatív következményekkel járna: gyengülne a pezó, visszaesnének a külföldi és hazai befektetések, menekülőre fogná a tőke, és akár recesszió is kialakulhat.

A kampány persze egy dolog, az ország kormányzása pedig egy másik. AMLO például élesen ellenezte az energiaszektor 2013 utáni államosítását, most viszont azt ígéri, hogy tiszteletben fogja tartani a meglévő megállapodásokat – amennyiben nem merül fel korrupció gyanúja. Az optimistábbak arra is emlékeztetnek, hogy Mexikóváros polgármestereként kimondottan pénzügyi héjának bizonyult, akinek sikerült lényegesen csökkentenie a szegénységet, miközben a népszerűségi mutatója meghaladta a 80 százalékot. Most sem tervez államosítást, és piacbarát gazdaságpolitika folytatásával kecsegtet adóemelés, új adók bevezetése vagy az államadósság növelése nélkül. A korrupció elleni harc azonban az olajipar reformjának lassításához vagy leállításához vezethet, és veszélybe kerülhet a jegybank önállósága is.

Ami az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalását illeti, a nacionalista, makacsnak tartott AMLO elemzők szerint kemény álláspontot fog képviselni, nem kizárt, hogy a nulláról kezdi újra az egyeztetéseket, hogy megmutassa szavazói bázisának:

A gringók nem használhatnak ki bennünket.

