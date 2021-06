Pörögnek a beruházások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az északi megye gazdasága az év végére visszanyerheti régi erejét, de az idegenforgalom erősen megsínylette a válságot, és egyszerre van jelen a munkaerőhiány és jelentős munkanélküliség – mondta Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Szinte vissza sem esett a megye ipari termelése a tavalyi válságévben. Ezt hogy csinálták?

Borsod-Abaúj-Zemplén nagyon különleges megye, jelentős ipari vonulattal és sok hátrányos helyzetű kistérséggel. A jelentős ipar – jellemzően a vegyi, gép- és elektronikai ipar – adja a dinamikát, amelyben a visszaesés nem volt számottevő, és vissza is fordult egy szerény emelkedésbe. Ez egy fontos adottság, és jó állóképességet biztosít. De a nagyvállalatok egy része, a kis- és közepes vállalatok (KKV-k), az idegenforgalom, a vendéglátás cégei nagyon megszenvedték a válságot, és számukra nehéz az újraindulás is. Ez egy nagyon szép vidék, kiváló természeti adottságokkal, itt van Miskolc, Tokaj-Hegyalja, Bogács, Mezőkövesd a meleg vizes fürdőkkel és a hegyeink, ezek komoly vonzerőt jelentenek, és egyre népszerűbbek a turisták között. A visszaesés a turizmusban nem volt olyan mértékű, mint országosan, de még ez is közel 50 százalékos elmaradást jelent 2019-hez képest. Budapesthez mérten azért kisebb a visszaesés, mert nálunk nagyobb a belföldi turisták aránya, bár külföldről is sokan jönnek. De mindezektől függetlenül még borzasztóak a károk, az idegenforgalomban érintett vállalkozások közt 10-15 százalék a lemorzsolódás. Sokuk számára most dől majd el a jövő, nyitás van, de a forgalom még messze nem az igazi.

Továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplénben a második legmagasabb az egy főre jutó beruházási ráta a megyék között. Milyen beruházások folynak?

A gerincet ebben a tekintetben is a vegyi-, gép- és elektronikai ipar adja. A vegyiparban nagy vállalatok vannak jelen nálunk, a MOL Petrolkémia és a BorsodChem. Hatalmas beruházásokat valósítanak meg, és folyamatosan fejleszt a Bosch is, különösen a kerti szerszámokra óriási a kereslet. Jelentős beruházó az energetika. A hazai tulajdonú KKV-k közül se mindnek gyengült a piaci pozíciója a válságban, sőt vannak köztük, amelyeknek az egyik legjobb éve volt 2020. Több mint ötven cég kapott a megyében segítséget a külgazdasági minisztérium versenyképesség-növelő támogatási programjában.

A foglalkoztatási mutatókban tovább romlott a megye amúgy sem kellemes relatív helyzete.

Ebből a szempontból ez egy bonyolult megye. A fejlett iparstruktúra ellenére sok olyan területe van, ahol nagyon szerény a teljesítmény. A 16 járás közt vannak, amelyek gazdasági értelemben szinte értékelhetetlenek. Az ilyen, munkalehetőséget egyébként sem kínáló területeken felszökött a munkanélküliség, holott a megyében nagyon sok munkaerőt kereső cég van, amelyek például az idegenforgalmi szektorból nagyon sok embert átvettek az elmúlt több, mint egy évben. Miközben munkaerő-hiányos állapottal szembesülünk, van 40-45 ezer álláskereső, ami borzasztóan sok, és sajnos jelentős részük nem tud megjelenni az elsődleges munkaerőpiacon, miközben az ipari cégek többsége és már a kereskedelem és a vendéglátás is keresi a felvehető embereket. Lehet ezt egy gazdasági tartaléknak tekinteni, de ehhez képzéssel és egyéb segítséggel munkára alkalmassá kellene tenni ezeket az embereket.

Hogy látja a kilábalási kilátásokat? Az új EU-pénzekből ki tudják venni a részüket?

A számok alapján van okunk a bizakodásra. Ha nem lesz negyedik sorscsapás, erős második félévet fogunk megkezdeni. Ennek a jelei már az első-második negyedévben láthatóak voltak, a nyáron pedig megkezdheti a felzárkózást a turizmus is, és ha nincs újabb sokk, 2021 végére teljesen visszabillenhet a megye gazdasága a 2019-es kerékvágásba. Meg kell jegyezni, hogy a bizonytalanságok jelentősek. Exportban érdekelt a cégeink nagy része, és a termelési láncokban, szállításokban sok az akadozás. Brutális áremelkedési hullám indult el, elszállt az olajár, az acél- és a faipari termékek ára, sok mindenből van hiány. Mindez a beruházásokat is visszafoghatja, és az építőipar se tud normálisan működni. Minden esélyünk megvan arra, hogy az igen jelentős EU-forrásokból nagy összegek érkezzenek a megyénkbe, javítva a gazdasági dinamikát. A megyei kamara is igyekszik ezt segíteni, például az ITM-mel együttműködve, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is részt vesz az újraindításért felelős operatív törzs munkájában. A cél, hogy az adminisztráció egyszerűsödjön, a folyamatok felgyorsuljanak, és a vállalkozások minél hamarabb forráshoz jussanak. Az adócsökkentést folyamatosan javasolni fogjuk, és azt is, hogy indokolt továbbra is fenntartani bizonyos gazdaságtámogató intézkedéseket.