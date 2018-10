Recesszióba kerülhet a világ gazdasága

Londoni pénzügyi elemzők szerint immár egyharmados eséllyel lehet számítani erre a következő két évben.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn ismertetett tanulmánya szerint most már nem csupán a globális üzleti ciklusok kifutásáról van szó,

hanem arról is, hogy a kereskedelmi konfliktusok, az euróövezeti problémák és a feltörekvő térség válságai összeállhatnak olyan egyidejűleg ható tényezőkké, amelyek visszaesésbe sodorhatják a világgazdaságot.

A CEBR a Nemzetközi Valutaalap (IMF) technikai definícióját használja a globális recesszió meghatározására. Eszerint a világgazdaság akkor kerül recesszióba, ha a vásárlóerő-paritáson számolt fejenkénti hazai össztermék (GDP) és még legalább egy globális makrogazdasági mutató egyidejűleg csökken.

A ház kiemeli, hogy a II. világháború óta mindössze négy olyan világgazdasági recesszió volt, amely megfelelt e kritériumrendszernek: 1975-ben, 1982-ben, 1991-ben és 2009-ben. A CEBR tanulmánya szerint nehéz megjósolni, hogy a következő ilyen recesszió pontosan mikor lesz, de

a nyáron egyértelművé vált, hogy öt jelentős lefelé ható kockázat is terheli a világgazdaságot a következő kétévi időtávlatban.