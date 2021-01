Régi fényében a gyémántpiac

A gyémántbányászat két óriása is megszenvedte a pan­démia hatásait, de már túljutottak a nehezén, a kereslet mind a De Beers, mind az Alrosza esetében gyorsan ível felfelé, és az árak is visszabillentek a helyükre.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb áremelését hajtja végre a gyémántbányászatban globális piacvezető brit–dél-afrikai De Beers, miután azt érzékelte, hogy a pandémiát övező bizonytalanság a vakcinák megjelenésével csökkenni látszik. A De Beers az idei első értékesítési ciklusát 5 százalékkal magasabb kínálati árakkal kezdi meg, igaz, csak az egy karátnál nagyobb kövek esetében – értesült a Bloomberg. (A cég évente tíz ciklusban áll vásárlói elé kínálatával.)

A gyémántkereskedelem a vártnál is gyorsabban kelt új életre, a kulcsfontosságú karácsonyi eladások a két fő piacon, az Egyesült Államokban és Kínában erősen alakultak, sokszor a közvetítők által generált kereslet kielégítése is nehézségekbe ütközött.

Az egyedi kategóriákra képzett árakat a De Beers titkosan kezeli, és csak átlagárakat oszt meg a nyilvánossággal, de

iparági források az utóbbi évtized legjelentősebb drágulásáról beszélnek, főképp azután, hogy decemberben már igazítottak 2-3 százalékot az árakon – felfelé.

A járvány tavaszi gyors terjedésekor a piac gyakorlatilag összeomlott, majd bezárt, mind a kereskedők, mind a feldolgozók szüneteltették a tevékenységüket. Akkor a De Beers által értékesített gyémántok átlagára karátonként 119 dollár volt (egy karát = 0,2 gramm), szemben az egy évvel korábbi 159 dollárral.

A cég tavaly az előzetes adatai szerint 2,72 milliárd dollár értékben adott el gyémántot, szemben a 2019-es 4,04 milliárd dollárral.

Tavaly volt idő átgondolni a jövőt, ennek eredményeként meg is változtatja a vállalat a partneri kapcsolatait. A jövőben is nyolcvan bennfentes partnerük lesz – kereskedők és feldolgozók vegyesen –, akiket közel engednek a tűzhöz, nekik adják el közvetlenül a felszínre hozott nyers gyémántokat. Összetételükben lesz majd változás, az viszont marad, hogy a termelést adó országok – Botswana, Kanada, Dél-Afrika és Namíbia – érdekeltségei előnyt élveznek a sorban. A nyolcvanas években egyébként még 300 partnerrel dolgozott a De Beers, ezt szorította le kezelhető szintre. A gyémántvállalat önállóan már nincs a tőzsdén, az őt felvásárló Anglo American bányatársaság papírjait viszont Londonban és Johannesburgban is jegyzik.

A londoni árfolyam a március közepi 1091 pennys mélypontról azóta meredek emelkedéssel kilencéves csúcsára ért a múlt csütörtökön, 2823 pennyre, jelezve, hogy a társaság profitál a nyersanyagárak emelkedéséből.

A De Beers legnagyobb versenytársának, az orosz Alroszának sem ment fényesen tavaly, igaz, amíg a dél-afrikaiak bevételei 33, addig az övéi csak 16 százalékkal estek vissza. Az oroszok a 2019-es 3,34 milliárd dollárról ereszkedtek le 2,81 milliárd dollárra, ebből 2,65 milliárdot képviseltek a nyers-, és 150 milliót a csiszolt gyémántok.

A tavaszi pangás után augusztustól talált magára a piac, s decemberben már az éves forgalom 18 százalékát, 522 millió dollárt tett ki az eladott kövek értéke a Mining.com adatai szerint.

A portál idézi Jevgenyij Agurejevet, aki elmondta, hogy tartják magukat eddigi, maximálisan rugalmas üzletpolitikájukhoz, és az árak stabilitása érdekében csak a keresletnek megfelelő mennyiséget visznek a piacra. Az Alrosza vezérigazgató-helyettese szerint januárban már a korábbi években megszokott mozgások várhatók a gyémántpiacon, a járvány ellenére ismét a kiegyensúlyozottság jellemzi majd az egész évet.