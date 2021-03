Harmadik hullám Most alapozhatják meg tartós növekedésüket a jól teljesítő ételszállítók

Sok cég kóstolgatja az ebédpiaci tortát

A járvány harmadik hulláma is megdobta az ételszállító cégek forgalmát. A kérdés egyre inkább az, hogy e vállalkozások hosszú távon is tudnak-e profitálni a megnőtt forgalomból. A Teletálnál a megrendelők egy része már tavaly is ügyfél maradt.