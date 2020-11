Sokoldalú, mobilis eszközökre van igény

Számítógépekre, 3D-nyomtatókra és felhőalapú megoldásokra van szüksége a piacnak, a járvány miatt felértékelődött a mobilitás és az adatbiztonság.

A járvány hatására a home office miatt gyorsan nőtt a kereslet a számítógépekre, és a 3D-nyomtatás iránt is megugrott az érdeklődés, mert alkalmas kockázatcsökkentésre az ellátási láncokban, és rugalmas, hiszen bárhol elindítható a gyártás.

A HP 3D-nyomtatási üzletága folyamatosan erősödik, az additív gyártási eljárások elhozták a negyedik ipari forradalmat, mi pedig az elsők között kezdtünk el a fenntartható gyártási megoldásokkal és a mindenki számára elérhető megmunkálással foglalkozni

– mondta a Világgazdaságnak Bernhard Fauser, a HP közép-európai vezetője. Hozzátette: az elmúlt hónapokban főként a személyi számítógépekre és a laptopokra mutatkozott jelentős igény.

Az üzleti célú készülékek piaca 7 százalékkal, az asztali számítógépeké 4 százalékkal nőtt.

A járvány miatt az emberek egyre többet vannak otthon, így a játékra fordított idő is dinamikusan nő, ezért sokoldalúan használható eszközökre van szükség, a gaming lassan Magyarországon is a fősodor részét képezi.

A vállalatiszoftver-fejlesztés is nagyon erős, nemrég mutatta be a cég a globális partnercsatornáját, a HP Amplifyt. A program célja, hogy az automatizálást és a big data alapú üzleti folyamatokat elérhetővé tegye a partnereknek. A B2B-központú vállalatok is elmozdulnak az online piacterek használata felé, de az üzleti modellek és az ügyfélutak is változnak, az informatikai berendezések vásárlásakor

ma már a felhőalapú működtetés és a hosszú távú szolgáltatások váltják fel az egyszeri tranzakciókat

– emelte ki Fauser. A programban lehetőség nyílik felhasználni az összes résztvevő által megosztott big data információt, ezáltal jobban megérthetik az ügyfelek igényeit.

A munkaerő alkalmazkodik a távmunkához, így 2020-ban nagy lendületet vett az üzleti felhasználásra szánt eszközök kategóriája. Fontos, hogy a távmunkában dolgozók biztonságban érezhessék magukat, ezért további funkciókat szükséges beépíteni az eszközökbe a bizalmas információk védelmére. Van terméke a vállalatnak a mesterséges intelligencián alapuló malware programok elleni védelemre is, egy beépített betekintésgátló funkcióval is rendelkezik, amely egyetlen gombnyomással megakadályozza az adatok láthatóságát.

A járványnak hosszú távú hatása is lesz az iparágra, a folyamatosan változó helyzetben

a cégvezetők egyre inkább megfontolják majd a távmunka hosszú távú lehetőségét,

és kialakulnak olyan hibrid modellek is, amelyekben a távoli és az irodai munka is szerepel. A Gartner kutatása szerint a világjárvány következtében a vezetők 82 százaléka engedélyezné a részleges távmunka folytatását, a válaszadók 47 százaléka pedig akár a teljes átállást is véglegesítené.

A távmunka felerősítheti a kiköltözési hullámot, ezzel pedig az iparági klaszterek kialakulása is nehezebbé válhat, csökkenhet a jelenleg tapasztalt földrajzi koncentráció egy-egy iparág esetében. A munkáltatóknak egyaránt támogatniuk kell a kollégákat és az átalakulás teljes folyamatát a szükséges képesítésekkel és eszközökkel, amelyeket a munkavállalók 24 százaléka még nem kapott meg. A HP célja, hogy átvezesse az iparágat ezen a változáson, és mindenfajta irodába illeszkedjenek a termékei. A jövő irodai gépei sokoldalúak, mobilisak, és mindig csatlakoznak a hálózatra – emelte ki Fauser.