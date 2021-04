Stratégiai megállapodást köt a kormány a Fudan Egyetemmel

A kormány felhívja a Budapest Diákváros, valamint a Fudan Egyetem megvalósításáért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Fudan Egyetem között kötendő stratégiai megállapodás kormány nevében történő aláírásáról – olvasható a szerda este megjelent Magyar Közlönyben.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a múlt hét óta felel a projektek megvalósításáért, miután mind a főváros, mind a kerületi önkormányzat jelezte, hogy nem hajlandó támogatni az egyetemi beruházást, mivel az szerintük a több ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros rovására épülne meg.

A kormánybiztos azóta tárgyalásra hívta az érintett feleket, és úgy fogalmazott, olyan ajánlatot tesz nekik, “ami pestiesen szólva, nem lesz semmi”.

A Fudan a QS World University Ranking nemzetközi rangsor szerint a világ 34. legjobb egyeteme.

A sanghaji központú intézmény mintegy 4500 oktatója több mint 30 ezer hallgatót tanít. Több évtizede dolgozik együtt más elitegyetemekkel, partnerei közé tartozik a világelső Massachusetts Institute of Technology (MIT), a London School of Economics és a Sydney Egyetem is.

Az Oktatási Hivatal tavalyelőtt engedélyezte a Fudan Egyetem magyarországi működését. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a kínai Oktatási Minisztérium idén februárban pedig tárcaközi megállapodásban rögzítette az egyetem létesítésének szándékát.

A Magyar Nemzeti Bank szakmai támogatásával 2019 óta érhető el a Fudan-Corvinus magyar-kínai kettős diplomát adó MBA-képzés.

A Fudan Hungary University magyar és magyar-kínai kettős diplomát adhat, elsősorban gazdálkodástudományi, a későbbiekben pedig műszaki és orvosi képzéseken.