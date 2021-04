Szakértő: nagy per lesz a Szuezi-ügyből

Egyelőre bizonytalan, hogy ki fizeti meg Egyiptom egymilliárd dolláros kárát, amely a Szuezi-csatornán megrekedő Ever Given miatt keletkezett. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint a hajós cégek a legtöbb esetben tovább tudják hárítani a számlákat, és számukra előnyös szerződést szoktak kötni.

Hosszú távú hatásai is vannak a Szuezi-csatorna elzárásának. Habár az óriás konténerhajót, az Ever Givent sikerült kiszabadítani, és már nem zárja el a világ egyik legfontosabb tengeri átjáróját, a több mint egy hétig tartó zárlat miatt egekbe szöktek a szállítási árak. Emellett a logisztikai cégek arra figyelmeztetnek, hogy a blokád okozta sérülés az ellátási láncokban csak hónapok múlva jön majd helyre. A világ legnagyobb hajózási társasága, a Maersk azt közölte, hogy május második felére állhat vissza az ellátás a szokásos szintre – írja a Financial Times. Késésekre, áruhiányra, a vártnál lassabb célba érésre figyelmezteti ügyfeleit a cég. Lars Mikael Jensen, a Maersk globális óceánhálózatának vezetője szerint sokan tévedésben élnek.

A megrendelők fellélegeztek, amikor sikerült kiszabadítani az Ever Givent, és tévesen úgy gondolták, hogy a nemzetközi hajózás ettől kezdve ismét zökkenőmentesen működik.

Ez azonban nem igaz, a munka nagy része csak most indul el, a létfontosságú kereskedelmi útvonalon továbbra is késésekkel kell számolni. Az előzetesen egyeztetett kikötőfoglalások felborultak, a logisztikai szolgáltatók beosztása is a korábban leszerződöttől eltérően alakul. A hajók nem folyamatosan érkeznek, hanem egyszerre zúdulnak majd rá az európai és az ázsiai kikötőkre, torlódást okozva. A gond tehát nem szűnt meg, az Ever Given balesetének hatásai majd május végén erősödnek fel igazán – tette hozzá Jensen.

Árnyaltabban látja a helyzetet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára, Bíró Koppány. Szerinte vannak fennakadások a közép-európai logisztikában is, de nehéz megmondani, hogy ezt a több focipályányi nagyságú hajó fennakadása vagy a korábban fellépő konténerhiány okozza.

Összességében a térségi gyáraknak nem kell súlyos nyersanyaghiánnyal számolniuk, a termelés üteme azonban némileg lelassulhat.

Ezzel nagyjából egybecseng a Maersk lépése. A szállítmányozó ugyanis újból megnyitotta az Ázsiából érkező teherfoglalási lehetőséget, azonban arra kéri ügyfeleit, hogy csak sürgős rakományt küldjenek. Kritikus helyzet alakult ki Észak-Európában, elsősorban Rotterdamban és Southamptonban. A kikötővárosok az átrakók leterheltsége miatt korlátozták, hogy egy-egy hajó hány konténert rakhat le. A Hapag-Lloyd vezérigazgatója pesszimistább volt, Rolf Habben Jansen azzal számol, hogy csak a harmadik negyedévre rendeződik a világkereskedelem helyzete.

Most a legnagyobb problémát a csipek késedelmes szállítása okozza, ez elsősorban az autóiparban okoz fennakadásokat.

Osztja ezt a véleményt Bíró Koppány is. Úgy véli, hogy Közép-Európában leginkább az autógyártók helyzete vált nehezebbé a globális csiphiány miatt. A lakosság a Szuezi-csatornán lévő problémákból egyelőre annyit érzékel, hogy megnőtt az interneten vásárolt, Ázsiából érkező áruk szállítási ideje.

Közben benyújtotta a számlát Egyiptom is. Egymilliárd dollárra rúgnak az Ever Given mentési költségei és a bevételkiesés. Egyelőre azonban nem tudni, ki fizeti ki a számlát Egyiptomnak. Oszama Rabie, a csatornát felügyelő hatóság vezetője szerint, ha napokon belül nem állapodnak meg, bíróság elé viszik az ügyet, és nem adják ki a hajót, amíg a felekkel nem jutnak egyezségre.

Egyiptomnak alapvetően van arra jogi lehetősége, hogy ne adja ki a hajót, az észak-afrikai országnak taktikáznia kell, hogy megkapja a pénzét

– mondta lapunknak a főtitkár. Bíró Koppány szerint, ha elengedi az Ever Givent, nagymértékben csökkennek Egyiptom esélyei. Annyi azonban Bíró Koppány szerint bizonyos, hogy jókora per várható, ugyanis a hajós szállítmányozók számukra igen előnyös szerződéseket szoktak kötni. Az sincs kizárva, hogy a summa egy részét végső soron az ügyfelek, a konténereket megrendelő cégek fizetik majd ki, ugyanis a hajósok sokszor tovább tudják terhelni az összegeket partnereik felé. Úgy véli, valószínűtlen, hogy a jogi procedúra végén az Evergreen, a hajót üzemeltető társaság rosszul járjon, ugyanis még ha esetlegesen meg is hitelezi, végül bizonyosan behajtja a kártérítésként megítélt pénzt az ügyfeleitől és a biztosítótól.