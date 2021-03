Szállodákban helyezné el Biden a határon ragadt bevándorlókat

Joe Biden adminisztrációja

86 millió dolláros szerződést kötött a bevándorlók elszállásolására szolgáló szállodákkal

– írja a Business Insider. Az amerikai elnök azért kényszerült erre a lépésre, mert egyre több gyermek és család próbál bejutni az Egyesült Államokba.

A szerződés leginkább az arizonai és texasi határ közelében lévő szállodákat érinti, és nagyjából hat hónapig tart majd a körülbelül 1200 bevándorló elszállásolása. Ezeket a szállodákat a bevándorlási tisztviselők már korábban is használták – így tavaly is -, amikor több száz bevándorlót, köztük gyermekeket is nagyobb szállodaláncokban tartottak, mielőtt Donald Trump elnök pandémiás határtilalma alapján kitoloncolták őket.

A szállodaszobák biztosítása leginkább azért kellett, mert az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy

nyáron van a legnagyobb bevándorlási hullám a határon, az USA-Mexikó határra az idén nyárra pedig 2 millió bevándorlót jósolnak

– jelentette a The Washington Post. A jelenség súlyos terhet jelent a kormányzati forrásoknak és a határ menti városoknak egyaránt.

Elődjével ellentétben hivatalba lépésekor Biden bevándorlási politikáját emberségesebbnek és empatikusabbnak igyekezett ábrázolni, így azonnal vissza is vonta a Trump-éra számos intézkedését.

Biden azt is felajánlotta, hogy az Egyesült Államokban élő – becslések szerint 11 millió – okmányokkal nem rendelkező bevándorló számára utat kíván biztosítani az amerikai állampolgársághoz.

A republikánusok Biden tetteit és retorikáját vádolták a migránshullám miatt, amelyet Kevin McCarthy, a ház kisebbségi vezetője „Biden-határválságának” nevezett. Eközben Biden nyilvánosan is felszólította a Közép-Amerikából érkező embereket, hogy ne utazzanak az Egyesült Államokba.

Szombatig 5 000 kísérő nélküli gyermeket tartottak fogva az amerikai vám- és határvédelmi szervek börtönszerű létesítményekben – jelentette a CNN.

Több mint 600 gyermeket vettek őrizetbe 10 napnál hosszabb ideig – megsértve ezzel a törvényt.

A törvény szerint ugyanis a kísérő nélküli gyermekeket 72 órán belül el kell helyezni a CBP őrizetéből, és át kell helyezni őket az USA humanitárius menedékházába. A The Post beszámolója szerint a CBP több ezer gyermeket tart fogva átlagosan 107 órán át, mielőtt áthelyeznék őket.