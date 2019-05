Tetőcserépgyártó üzem épül Kunszentmiklóson

A kunszentmiklósi vállalat mintegy kétmilliárd forintos beruházását a kormány közel 500 millió forinttal támogatja.

Egyre több olyan vállalkozás van a magyar gazdaságban, amelyek élenjáró technológiát alkalmazva nemcsak a hazai piacon állják meg a helyüket, hanem külföldön is versenyképesek – jelentette ki Varga Mihály a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. második kunszentmiklósi üzemcsarnokának alapkőletételén.

A tárcavezető elmondta,

a vállalat mintegy kétmilliárd forintos beruházását a kormány közel 500 millió forinttal támogatja, és a bővítésnek köszönhetően a hatékonyság és automatizáltság növelése mellett 20 új munkahely is létrejön.

Az építőipar teljesítményét értékelve a miniszter kitért arra is, hogy a legfrissebb adatok szerint a lakásépítések száma akár 20 százalékkal is bővülhet ebben az évben, amelyhez a Családvédelmi Akcióterv keretében kibővített otthonteremtési kedvezmény, a javuló foglalkoztatási és jövedelmi helyzet, az alacsony kamatkörnyezet, az élénkülő hitelezés, valamint a kedvezményes lakásáfa is hozzájárul.

A miniszter emlékeztetett, hogy

2014 és 2020 között több mint 12.000 milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelyet hazánk 10 operatív program keretében használ fel.

A tárcavezető kiemelte, hogy ezek közül az egyik legjelentősebb, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, amellyel a kormány a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, a foglalkoztatás emelését, a szakképzési lehetőségek bővítését, és az innovatív eljárások alkalmazását kívánja támogatni. Az eddig eltelt időszakban a GINOP keretében több mint 17.600 projekt nyert el támogatást közel 2.530 milliárd forint értékben – ismertette Varga Mihály.

A magyar kormány azzal számol, hogy 2023-ig magas, az uniós átlagot meghaladó lesz a növekedés hazánkban

– utalt a miniszter az Európai Uniónak múlthéten benyújtott konvergencia-programra. Mint mondta: minden fontos gazdasági mutató azt támasztja alá, hogy Magyarország a következő években is uniós átlag feletti növekedési pályán marad, amihez stabil államháztartás és csökkenő államadósság társul.