Tíz százalékos visszaeséssel kalkulál a Bundesbank a második negyedévre

A gazdasági teljesítmény drasztikus, tíz százalék körlül visszaesésével számol a második negyedévben a német jegybank, a Bundesbank havi rendszeres gazdasági jelentésének hétfőn publikált júniusi számában.

„A kormánykoalíció június elején bemutatott konjunktúracsomagja ad ugyan némi lökést a gazdasági teljesítmény helyreállításának és javít valamelyest a fogyasztói és az üzleti hangulaton is,”

a második negyedévben azonban ennek még nem lesz lényeges hatása. Összességében a folyó negyedévben nagyjából egytizedével eshetett vissza a gazdasági teljesítmény, jóval nagyobb mértékben az első negyedévinél

– áll a jelentésben.

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kimutatása szerint az első negyedévben az előző negyedévihez képest 2,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék (GDP),

holott a koronavírus-járvány miatti korlátozások következményei alapjában véve csak a márciusi teljesítményadatokban mutatkoztak meg. A legnagyobb európai nemzetgazdaság ezzel technikai recesszióba jutott.

A járványvédelmi intézkedések fokozatos feloldásának megkezdése ellenére is a Bundesbank szerint „a gazdasági és a társadalmi életet továbbra is komoly korlátozások terhelik”. A teljes nemzetgazdasági teljesítmény ezért jelenleg is „lényegesen elmarad a krízis előtti szinttől”.

Még a német gazdaság egyik legszilárdabb támaszaként szolgáló lakossági fogyasztás is összeroppant. A fogyasztók költekezési hajlandósága a Bundesbank megítélése szerint a járvány által keltett bizonytalanságok és annak már a munkaerőpiacon is érzékelhető negatív következményei miatt belátható ideig még meglehetősen alacsony szinten marad.

A közgazdászok várakozásai szerint azonban a német gazdaság 2021-ben már növekedési pályára lép.