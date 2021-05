Tízéves csúcson a német termelői árak

A globális alapanyaghiány és szállítási problémák a termelői árak 2011 óta nem látott növekedéséhez, és az unión kívüli országokba irányuló export megtorpanásához vezetett Németországban.

Hosszú távon az egész unió és ezen belül Németország Egyesült Államokba irányuló exportját is serkentheti, ha sikerül megegyezésre jutni azon a megbeszélésen, amelyet az Európai Unió kereskedelmi miniszterei csütörtökön tartanak Brüsszelben az amerikai partnereikkel, köztük Katherine Tai új amerikai külkereskedelmi képviselővel, az acél- és alumínium vámok vitájával kapcsolatban – közölte Peter Altmaier német gazdasági miniszter.

A megbeszélés tétje azonban messze túlmutat a fémek kereskedelmén:

Altmaier szerint itt a lehetőség, hogy az új amerikai adminisztrációval az unió új alapot teremtsen a globális kereskedelempolitikához.

Erre már csak azért is szükség lenne, mert bár Németország unión kívüli országokba irányuló exportja áprilisban az előző évhez képest együttesen 35,6 százalékkal, 50,8 milliárd euróra nőtt, azonban a hatalmas éves emelkedés részben a járvány miatti gyenge tavalyi bázisnak köszönhető:

az unión kívüli országokba irányuló kivitel tavaly éves alapon 27,1 százalékkal esett vissza.

Havi összevetésben már nem ennyire kedvezőek az adatok: az unión kívüli export áprilisában ugyanis a Destatis számításai szerint 1,8 százalékkal csökkent márciushoz képest. Ennek ellenére elmondható, hogy a német termékek iránti erős külföldi kereslet továbbra is segíti Európa legnagyobb gazdaságának a járvány okozta válságból történő kilábalását. Az Egyesült Államokba és Kínába irányuló német kivitel áprilisban hatalmasat ugrott az előző év azonos időszakához képest.

Az Egyesült Államokba, Németország legnagyobb Európai Unión kívüli értékesítési piacára irányuló export áprilisban éves szinten 60,4 százalékkal 10,1 milliárd euróra emelkedett,

míg Kínába, Németország EU egységes piacán kívüli második legnagyobb exportcélpontjába 16,3 százalékkal 8,4 milliárd euróra nőtt a kivitel. A Nagy-Britanniába az előző évhez képest 58,6 százalékkal több terméket szállítottak, összesen 5,1 milliárd euró értékben – derült ki a Destatis előzetes kereskedelmi adataiból.

A statisztikai hivatal hozzátette, hogy az EU-n kívüli országokba irányuló export a teljes kivitel nagyjából 47 százalékát tette ki. Ez azt jelenti, hogy Németország exportjának több mint fele továbbra is az unió egységes piacára irányul, Nagy-Britannia kilépése ellenére is. Az uniós országokba történő áprilisi értékesítés adatait is tartalmazó részletes kereskedelmi kimutatást június 9-én közli a hivatal.

Az unión kívüli országokba irányuló export márciusi értékhez képest történt visszaesését az elemzők többsége a feldolgozóiparban tapasztalható alapanyaghiányra, különösen az autógyártást sújtó csiphiányra, valamint a szállítási kapacitás globális problémáira vezetik vissza. Ezek a tényezők egyfelől fékezik a gazdaság teljesítményét, másfelől jelentősen növelik a termelői árakat, melyek később az infláció további emelkedését is okozhatják. A Destatis legfrissebb adatai szerint az utóbbi tíz év legnagyobb termelői áremelkedése alakult ki áprilisban Németországban.

Az árak az egy évvel korábbihoz képest 5,2 százalékkal emelkedtek, meghaladva az 5,1 százalékos elemzői várakozást, és a 3,7 százalékos márciusi növekményt.

A termelői árindex változása január és december kivételével tavaly egész évben negatív értéket mutatott Németországban a korlátozások után kialakult gazdasági lassulás miatt. A legnagyobb, 2,2 százalékos éves árcsökkenés májusban volt. A csökkenés mértéke a további hónapokban fokozatosan enyhült, decemberre plusz 0,2 százalékra billent a novemberi mínusz 0,5 százalékról, majd idén januárra 0,9, februárban 1,9 százalékra nőtt az árváltozás üteme. Az előző havihoz képest áprilisban a várakozásoknak megfelelően 0,8 százalékkal emelkedtek a termelői árak, míg márciusban 0,9 százalékos volt a havi növekedés mértéke.

A legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedtek áprilisban éves bázison, 10,6 százalékkal, míg az előző havihoz képest 0,6 százalékkal. Ezen belül az olajtermékeké 30,9 százalékkal nőtt. Emellett nagy, 8,2 százalékos éves áremelkedés történt az alapanyagok árában is. Az energiaárak nélkül a termelői árak 3,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.