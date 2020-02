Több az egyéni vállalkozó, mint a cég

Másfél évtized után újra több az egyéni vállalkozó Magyarországon, mint a társas vállalkozás – közölte az Opten.

A céginformációs szolgáltató összesítése szerint

az elmúlt egy évben csaknem 88 ezer egyéni vállalkozás létesült, számuk így az 530 ezret meghaladva új belföldi csúcsot ért el.

1990 és 2001 között 116 ezerről 481 ezerre nőtt az egyéni vállalkozások száma, majd több éves csökkenés után 2005-ben már kevesebben voltak, mint a cégek – derül ki a közleményből.

Az egyéni vállalkozók aránya az összes vállalkozáson belül csaknem azonos az ország minden részében, többnyire 55 és 65 százalék közötti. Bár Pest megyében csak 48,5 százalék, Budapesten pedig még alacsonyabb, alig 35 százalék, a számuk itt a legmagasabb. Az országos összesítésben a legtöbb egyéni vállalkozás tanácsadásban, építőiparban, kereskedelemben érdekelt.

Az Opten adatai alapján

2013 óta minden évben több egyéni vállalkozás jött létre, mint amennyi megszűnt. Tavaly majdnem 88 ezer kezdte meg, és 52 ezer fejezte be a működését.

2018-ban még ennél is nagyobb volt a különbség 76 ezer új és 35 ezer megszűnő egyéni vállalkozással. Az Opten szerint magas a megszüntetések aránya, de – mint írták – sokan eleve nem is terveznek hosszú távra, egyéni vállalkozásoknál ráadásul a megszüntetés, és az alapítás is egyszerű. Erre utal az is, hogy viszonylag sokan, csaknem 80 ezren szüneteltetik a tevékenységüket – tették hozzá.

Az Opten a cégjogi változásokat is fontosnak látja, hiszen emiatt nagyobb felelősség társas vállalkozást alapítani most, mint az ezredforduló táján. Az egyéni vállalkozás ráadásul a fiatalok körében egyre népszerűbb, így a nemzedékváltás is erősíti a folyamatot – tették hozzá.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a túl sok egyéni vállalkozás elaprózódott cégstruktúrához vezethet, és tőkeellátottságnak sem feltétlenül kedvez. A kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) a nagyobb vállalkozások szabálytalan módon a munkaviszony kiváltására is használhatják – olvasható a közleményben.