Többletmunkát okozhat a vásárlószám figyelemmel követése

Újfajta problémákat hozhat a húsvét után életbe lépő nyitvatartási rend az üzletek életében. A szakmai szervezetek bármilyen megállapodást támogatnak, amelynek segítségével kinyithatnak a hetek óta zárva lévő boltok.

A korábbi szabályokhoz képest többletmunkát okozhat a vásárlószám figyelése, de ez még mindig jobb, mint a korlátozott nyitvatartás – mondta a Világgazdaságnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, miután Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a kormány támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a gazdasági élet szereplői által javasolt változtatásokat.

A módosított szabályok értelmében a boltok hajnali öttől este fél tízig nyitva lehetnek, de tíz négyzetméterenként csupán egy vásárló tartózkodhat a területükön.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter később egyértelművé tette, hogy

valamennyi üzlet kinyithat, amint eléri a 2,5 milliót a beoltottak száma.

Az oltási tempó alapján erre várhatóan a húsvét utáni napokban kerülhet sor. Az OKSZ főtitkára jelezte: a hosszabb nyitvatartás főként az élelmiszerüzletek számára könnyítés, ahol általában este 18 és 19 óra között alakul ki zsúfoltság. A négyzetméter-alapú nyitvatartás a biztonságot erősíti, ha jobban eloszlanak a vásárlók, tömeg sem tud kialakulni. Sokkal biztonságosabb az üzlet előtt sorba állni, mint zárt térben, a pénztárnál.

Érthető és jó szabály a négyzetméter-alapú rendszerre való áttérés, a betartatás azonban nem lesz olyan egyszerű, mivel sem a boltoknak, sem az alkalmazottaknak nincs joguk megakadályozni, ha egy vásárló a tiltás ellenére be akar menni az üzletbe. Ebből lehet feszültség, időt kell adni a boltoknak, hogy felkészüljenek – közölte lapunkkal Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke.

Hozzátette: a hipermarketekben sok helyen működik digitális vásárlószámmérő, amely a ki- és belépők számát egyaránt méri, máshol pedig a vagyonőr feladata a forgalom nyomon követése. Az igazi probléma a kisebb boltoknál jelentkezik majd, ahol ketten-hárman dolgoznak, és ebből egy-két munkatárs a pénztárban ül. Ezeken a helyeken mindenképpen felléphet pluszmunkaerőigény, mivel erre nincs kapacitás. Épp ezért a KASZ azt javasolja, hogy bérelt vagyonőrt alkalmazzanak az üzletek. Ez többletköltség, de ha abból indulunk ki, hogy a bolt korábban be volt zárva, és nem volt forgalma, ez még mindig a jobbik lehetőség.

Konfliktusra ebben a helyzetben semmi szükség, bármilyen megoldásnak örülünk, ami javít a kisebb boltok helyzetén

– értékelt a Világgazdaságnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A hazai tulajdonú kereskedelmi és kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltató vállalkozások érdekképviseleti szervezetének vezetője szerint a kisebb üzletekben várhatóan nem okoz gondot az új szabályok betartása. Emlékeztetett, hogy idáig is számos feladatuk volt, mint az állandó fertőtlenítés vagy a figyelemfelhívó matricák kihelyezése. Amellett érvelt, hogy az elvárás szakmailag leginkább a diszkontáruházakban okozhat problémát. A főtitkár arról is beszélt, hogy az üzletek a bevásárlókocsik és a kosarak kihelyezésével is meg tudják könnyíteni a vásárlószám kontrollálását.

Szintén kérdéseket vet fel, hogy kinek a felelőssége, ami az üzlet előtt történik. Karsai Zoltán szerint a hipermarketek esetében némileg egyszerűbb a helyzet, mert a parkoló is az ő területük, de így se egyértelmű, hogy a vagyonőr hatásköre meddig terjed, ha konfliktus alakul ki a várakozó tömegben. Ugyanakkor, ha jól állapítják meg a számokat, az is elképzelhető, hogy a nap nagy részében nem alakul ki sor a bolt előtt, csak a forgalmasabb időszakokban kell felügyelni – tette hozzá a KASZ elnöke. Úgy számol, hogy a nagyobb, 6000 négyzetméter alapterületű hipermarketek esetében 200-250 személy lehet egyszerre a vásárlótérben.