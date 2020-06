Tovább lassuló tranzakciószámot és növekvő alkut hozott a lakáspiacon a járvány

2019 végén a hazai lakáspiac keresleti és kínálati oldala is már a lassulás jeleit mutatta. Mérséklődő tranzakciószámok mellett a lakásárak 2 százalékkal csökkentek Budapesten a negyedik negyedévben, amire évek óta nem volt példa. Az újlakás-kínálat szűkülése már a járvány előtt, 2019 második felében – 2020 első negyedévében is látszott, aminek elsődleges oka a kedvezményes áfakulcs ideiglenes időszakának vége. 2020. márciusának végén a koronavírus járvány a lakáspiaci aktivitás drasztikus csökkenését hozta, és a kivitelezések lassulására is lehet számítani. Előretekintve a lakásépítések visszaesését várhatóan megállítja a barnamezős övezetekben alkalmazható kedvezményes, 5 százalékos lakásáfa.