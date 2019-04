Tovább száguld az építőipar

Még magasabb fokozatba kapcsolt az építőipar, a cégalapítások egy negyedév alatt 15 százalékkal növekedtek, a termelési volumen pedig már havi 5-10 százalékos növekedést produkál.

„Egyre nehezebb jelzőket találni az építőipari felfutásra, gyakorlatilag minden céginformációs mutató tekintetében lehet rekordértékeket azonosítani” – kezdi az elemzését Pertics Richárd, az Opten céginformációs vezetője.

Az év első 3 hónapjában 1523 új cég jött létre az ágazatban, ami több mint 5 éves rekord.

De nem is a rekord érték az igazán különleges, hiszen a folyamatos növekedés miatt már 2018 utolsó negyedéve is rekordnak számított. Igazán különleges a cégalapítások tekintetében az a tény, hogy az előző negyedévhez képest is több mint 15 százalékos volt a növekedés.

A KSH adatai szerint a termelési volumen is tovább növekedett, a februári érték 48 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, a havi 5-10 százalékos növekedés kezd általánossá válni. A termelési adatok tekintetében annyi negatívum viszont megjelent, hogy az egyéb építmények tekintetében már tetőzni látszik a növekedés. A szerződésállomány tekintetében pedig már visszaesés is mutatkozik az egyéb építmények esetében. Február hónapban az épületek építése viszont 50 százalék feletti növekedést mutat még a szerződésállomány viszonylatában.

Úgy tűnik tehát, hogy az épületek építése kezdi húzni az ágazatot, ami a korábbi évekre nem volt annyira jellemző

– vonta le a következtetést az Opten szakértője.

A cégalapítások száma és a termelési volumen egyaránt pozitív vállalkozási kedvet és növekvő keresletet jelez, ugyanakkor a negatívumok mellett sem szabad szó nélkül elmenni. „Az év első 3 hónapjában 1182 céget töröltek az ágazatban, ami több szempontból is rossz hírnek számít” – emelte ki Pertics Richárd. Egyrészt az érték abszolútértékben is nagyon sok egy 52 ezer céggel rendelkező ágazatban, másrészt a trend is komolyabb aggodalomra adhat okot. Hosszú évek után már beállni látszottak az ágazati cégtörlések, de a 2019 első negyedéves cégtörlési érték 17 százalékos növekedést mutat az előző negyedévhez képest. A cégalapítási és cégtörlési szám tehát együtt emelkedik, komoly fluktuációt és bizonytalanságot indukálva a szektorban.

Ezt a folyamatot jelzi az is, hogy az alkalmazotti létszám közel sem tud a termeléssel azonos mértékben növekedni.

Az ágazat továbbra is súlyos munkaerőhiánnyal küzd. A növekedő termelési számokat jelentős részben a hatékonyság növekedésben kell keresni, de a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő még rengeteget jelenthetne a szektornak. A hosszú távú egyensúly azonban még számtalan tényezőtől függ.

A 2020 utáni csökkenő EU támogatások, a lakás ÁFA hosszú távú megoldása, az építőipari cégek likviditási helyzete mind-mind olyan kérdés, ami a hosszú távú fenntartható növekedést befolyásolhatja.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) első negyedévre vonatkozó értéke átlagosan 20 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Veszprém, Vas és Baranya megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.