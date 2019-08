Továbbra is jó célpontot jelentünk a német cégeknek

Magyarország rendszerváltozás utáni három évtizedének fontos szereplői voltak az itt megtelepülő német vállalatok, amelyek beruházásaikkal, tapasztalataik megosztásával és az általuk támasztott követelményekkel is hozzájárultak a hazai piacgazdaság megteremtéséhez – jelentette ki Varga Mihály az 1989-ben alapított Continental Automotive Hungary Kft. jubileumi ünnepségén. A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye a német vállalatoknak is lehetőséget jelent, az itt működő mintegy hatezer német vállalat 300 ezer magyarnak ad munkát, és idén is számos újabb nagy német beruházásról született döntés.