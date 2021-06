Új kínai járványhullám miatt késnek a fogyasztási cikkeink

A dél-kínai kikötőkben egyre súlyosabb torlódások alakulnak ki, miután szigorították a koronavírus-járvány miatti fertőtlenítési intézkedéseket – adta hírül a Reuters.

A dél-kínai Kuangtung tartományban több mint 150 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt napon.

Ez a régió Kína egyik legfontosabb gyártási és exportáló központja, kikötői közül a jantieni, csekui, csiváni és nansai is jelentős nemzetközi forgalmat bonyolít le.

A május óta felerősödő helyi járványhullám miatt az önkormányzatok jelentősen megszigorították a hajók belépését a kikötőkbe, és minden hajó komoly fertőtlenítésen megy keresztül.

A nagyobb hajózási társaságok már figyelmeztették az ügyfeleiket a hajók késéseire, a kikötői rend megváltozására és egyes kikötők teljes lezárásának lehetőségére is.

Az Ocean Network Express szerdai közleményében bejelentette, hogy a Jantian Nemzetközi Konténerterminál teljes kapacitáson üzemel, ugyanakkor Shehou és Chivan kikötőjében a torlódás már meghaladja a kapacitás 90 százalékát.

A világ egyik legforgalmasabb konténerszállító útvonala, a Maersk csütörtöki bejelentése szerint a várható késések időtartama 16 napra nőtt a korábbi 14 nappal szemben.

Péntek reggel ötvennél is több konténerszállító hajó várakozott kikötésre a Külső Gyöngy-folyó deltájában, ahol a szóban forgó kikötők is találhatók. összehasonlításképpen a járvány kitörése után, 2020 elején, illetve tavaly ilyenkor is nagyjából 20 hajó várakozott csak ugyanezen a helyen.

A késedelemnek ráadásul anyagi vonzatai is vannak. Már az is rossz hír sokaknak, hogy a fuvardíjak egy év leforgása alatt 15-30 százalékkal emelkedtek. Ráadásul a szállítmányozó cégeknek pluszköltséget jelent, hogy az eredeti tervektől eltérve a Shanghaj melletti kikötőkbe kell szállítaniuk az árut, mert onnan még van esély betartani az ügyfeleik határidejét.

Egy 40 láb kosszú (nagyjából 12,2 méteres) konténer Kínából Európába történő szállítása június elejére 11037 dollárra (több mint 3 millió forintra) emelkedett,

ami a keresletnövekedésnek, az alapanyaghiánynak, a márciusi Szuezi-csatornán történt fennakadásnak, és a mostani torlódásnak is a következménye.