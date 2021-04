Új vizekre evez Armani

Bár nem teljesen ismeretlen terület számára a luxusjachtok világa, az olasz divattervező, Giorgio Armani hivatalosan is bejelentette, hogy az egyik legnagyobb olasz hajóépítő céggel közös projektbe kezd. A részletekről egyelőre keveset árultak el a napokban megjelent közös sajtóközleményben.

Luxusjachtot épít Giorgio Armani és az olasz The Italian Sea Group

– jelentették be a felek az olasz médiának március végén. A projektről egyelőre nem lehet túl sokat tudni, mindössze annyit árultak el, hogy a közösen tervezett és épített vízi jármű 72 méter hosszú lesz, és várhatóan három év múlva tehetik vízre.

A szűkszavú közleményből ezenkívül még annyi derül ki, hogy a vízi jármű az Admiral család tagja lesz.

Bár az olasz tervező és a hajóépítő korábban még nem vett részt közös projektben, az előbbi számára sem teljesen új terület a jachtok világa. Armani egyik büszkesége a 65 méteres Maín nevű luxusjacht, amelyet a szintén olasz Codecasa Yachts hajógyártó készített számára 2008-ban, előtte, 2003-ban ugyanez építette a tervező másik jachtját, a 49,9 méter hosszú Mariut. Természetesen mindkét vízi jármű esetében maga Giorgio Armani tervezte a belső teret. Emellett az elmúlt években az Armani/Casa dekorációs cég a Dynamiq hajógyártóval partnerségben több nagy utasszállító hajó enteriőrjét tervezte meg.

A Megayacht News portál arra is felhívja a figyelmet, hogy a mostani bejelentés időzítése is fontos.

A The Italian Sea Group a múlt héten közölte, hogy befejezte a Carrara kikötőjében lévő hajógyárának bővítését, így már akár 80 méteres megajachtokat is építhetnek az új gyártócsarnokban. A közösen kiadott közleményben arra is céloz a két partner, hogy a jövőben további jachtokat is építenek együtt, de erről sem lehet tudni részleteket, csak utalás van a hajógyár weboldalán olvasható szűkszavú sajtóközleményben.

Bár egyelőre csak iparági pletykákat hallani róla, de szintén izgalmas fejlemény a jachtok világában a Tesla állítólag készülő szuperjachtja. A szóbeszéd szerint a Tesla-alapító Elon Musk egy hajóépítő cégben is gondolkodik, ám egyelőre egy Model Y nevű jacht megépítésén dolgozik – legalábbis ez olvasható néhány szakportálon. A Tesla saját weboldalán nincs erről hír, mint ahogy maga Elon Musk sem erősített meg azt.