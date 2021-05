Újra törlesztenek a társaságok

A vállalati ügyfelek zöme gazdasági helyzete normalizálódásával kijön a moratórium alól, az igénybe vevők aránya ötödével, 35 százalékra csökkent február végére – derült ki az MNB adataiból.

A hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő vállalati ügyfelek a védőernyő miatt megspórolt összegeket döntően a mindennapi működésük fenntartására fordították – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kérdőíves felméréséből.

A válaszadók közel 40 százaléka a dolgozói bérek kifizetésére használta fel a be nem fizetett törlesztőrészleteket, de hasonló arányt képviselt az egyéb likviditási gondok orvoslása is.

A kereskedelmi bankok által megkeresett, moratóriumban lévő ügyfelek csaknem negyede fejlesztésekre költötte a nála maradt összeget, és majdnem ugyanennyien tartalékot képeztek azokból a pénzekből, amelyeket nem kellett havonta megfizetniük.

A moratóriumban részt vevő cégek 30 százalékánál így sem sikerült elkerülni a leépítéseket, további 17 százalékuk a dolgozókat csökkentett munkaidőben volt kénytelen foglalkoztatni. A moratóriumtól távol maradó cégek esetében 15 százalék volt a leépítéssel védekezők aránya, s 11 százalékuknál vezettek csak be csökkentett munkaidőt. A fizetési könnyítést igénybe vevő cégek közel felénél, 47 százalékánál 10 százalékot meghaladó volt az árbevétel-csökkenés, ugyanez a lehetőséggel nem élők csupán 24 százalékánál fordult elő.

A jelenleg is a moratóriumban lévő vállalatok 35 százaléka most is fizetési gondokkal küzd.

Fontos látni ugyanakkor, hogy a lakossági ügyfelekhez hasonlóan a moratóriumot igénybe vevő vállalati ügyfelek közül is több volt, amelynek a védőhálóra árbevételi alapon nem volt szüksége: a felmérés szerint a moratóriumos cégek 22 százalékának nőtt is a bevétele a moratórium időszaka alatt.

Bár a védőernyő alá menekülő vállalatok 46 százalékának a jelenlegi árbevétel több mint 25 százalékát tenné ki a törlesztésre fordított összeg – a lehetőségtől távol maradók 22 százalékának jelent hasonló mértékű megterhelést a törlesztés –, az igénybevételi arány arról árulkodik, hogy a lakossági ügyfeleknél jóval magasabb arányt képviselnek azok a cégek, amelyek valóban csak addig élnek a moratórium adta lehetőségekkel, ameddig azt szükségesnek tartják.

A felmérés szerint 2021 februárjában már csak mintegy 35 ezer vállalati ügyfél volt moratóriumban.

Ez azt jelenti, hogy 2020 májusához képest a fizetési könnyítéssel élő vállalati ügyfelek aránya mintegy ötö­dével esett, s így immár csak a jogszabály alapján a moratóriumban szereplő hiteleknek alig 35 százaléka az, ahol a törlesztést továbbra sem folytatja a vállalati ügyfél. A fentiek eredményeképpen, míg a moratórium első szakasza 2020 de­cember végéig mintegy 1100 milliárd forint törlesztőrészletet hagyott a vállalkozásoknál, addig a második szakaszban ez csak 4-500 milliárd forintra rúg.

Az MNB összegzése szerint a teljes vállalati hitelállomány közel 12 százaléka számít jelenleg kiemelten kockázatosnak.

A jegybank szerint az ebben a körben érintett hitelek többsége olyan vállalkozásokhoz köthető, amelyek sérülékeny ágazatban tevékenykednek. A sérülékenységet az MNB az adott ágazat cégeinek moratóriumban való részvételi arányában, a meglépett létszámcsökkentés mértékében, illetve a hozzáadott érték változásában méri.

Ennek fényében az MNB szerint 203 olyan tevékenységi forma van, ahol a koronavírus-járvány lefolyása miatt kiemelt sérülékenységgel lehet számolni, míg 412 tevékenységi kör a jegybank szerint kevésbé kockázatos. Figyelmeztető ugyanakkor, hogy a nem sérülékeny üzletágakban működő cégeknél is 5,5 százalékot tesz ki a kiemelten kockázatosnak tartott hitelek aránya.