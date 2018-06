Varga Mihály: megkezdődött a versenyképességi fordulat

A pénzügyminiszter szerint az elmúlt időszak eredményei nemcsak azt mutatják, hogy a magyar gazdaság stabil növekedési pályán van, hanem azt is, hogy Magyarországon már megkezdődött a versenyképességi fordulat.

A tárcavezető elmondta: míg 2010-et követően a válságkezelés, majd a növekedés útjainak megtalálása volt a kormány legfőbb kihívása, ma már a magas ütemű gazdasági növekedés fenntartása, a hatékonyság, a termelékenység és az innováció növelése a cél.

A kormány azt kívánja elérni, hogy a magyar emberek ugyanolyan színvonalon éljenek, dolgozzanak és tanuljanak, mint az unió fejlettebb államainak polgárai, vállalataink pedig hasonló eséllyel vegyenek részt a világpiaci versenyben, mint ezeknek az országoknak a cégei – tette hozzá.

Mindehhez a stabil, fegyelmezett államháztartás ad megfelelő hátteret, a kormány ezt tartotta szem előtt a jövő évi költségvetés előkészítése során is. A biztonságos növekedés költségvetése révén az ország megvédése mellett lehetővé válik a teljes foglalkoztatottság elérése, a családok megerősítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, az államadósság csökkentése, a bérek emelése és a gazdasági növekedés szinten tartása – mutatott rá Varga Mihály hozzátéve, hogy

jövőre a kormány 4,1 százalékos GDP bővüléssel, az ideinél alacsonyabb, 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol, míg az GDP-arányos államadósság a ciklus végére 60 százalék alá mérséklődhet.

A pénzügyminiszter a forint árfolyamváltozásáról szólva elmondta: helyes lépés volt a kormány korábbi, devizahiteleket megszüntető lépéssorozata. Ennek köszönhető, hogy a magyar családok ma sokkal védettebbek az árfolyamváltozástól, mint korábban. Az árfolyampolitikai lépések a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartoznak, a kormány pedig támogatja az MNB-t ebben a munkájában is.

Varga Mihály a növekedés szempontjából meghatározó tényezők között említette a hatéves bérmegállapodást – amely egyszerre segíti a bérfelzárkózást és garantálja az adócsökkentést –, valamint a beruházások dinamikus emelkedését, amelynek támogatására mintegy 4000 milliárd forintot biztosít a jövő évi büdzsé.

Várakozásaink szerint folytatódik a háztartások fogyasztásának erősödése is, ahogyan az ország külkereskedelmi teljesítményének javulása is, míg az otthonteremtési program az építőipar növekedését segíti. Emellett folytatódnak a közúti, turisztikai és digitális fejlesztések, az iparfejlesztési támogatási programok, a Nagyvállalati Beruházási Támogatás és az egészségügy területét érintő beruházások is