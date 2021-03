Veszélyben a globális ellátási lánc

A hét végére már 369 teherszállító hajó torlódott fel a Szuezi-csatornánál, ahol napi kilencmilliárd dollár értékű kereskedelmi forgalom állt le, és ez máris gondokat okoz a globális ellátási láncokban.

A Szuezi-csatorna lezárása hetente 0,2-0,4 százalékpontot farag le a globális kereskedelem éves növekedéséből az Allianz számításai szerint.

Ez tovább tetézi a koronavírus-járvány okozta gondokat, a globális ellátási láncban az év eleje óta jelentkező fennakadások a német biztosító becslése szerint

230 milliárd dolláros kiesést okozhattak, ami 1,4 százalékponttal csökkentette a növekedést.

Az első hét pedig hamarosan eltelik azóta, hogy kedden beszorult az Ever Given, amelynek az orrát szombaton végre sikerült elmozdítani, vasárnap pedig újabb két holland és olasz vontató érkezett a helyszínre. A hajó farát és kormánylapátját kiszabadították az üledékből, az orra környékéről elkotortak 27 ezer tonna homokot, hogy 18 méter mélyre hatoljanak, és kiszivattyúztak 9000 tonna ballasztvizet. Ez azonban nem volt elég, ezért Abdel Fatah al-Sziszi egyiptomi elnök tegnap reggel utasítást adott, hogy készüljenek fel a hajón lévő 18 300 konténer egy részének eltávolítására, ami több napig is eltarthat.

Peter Berdowski, a mentést vezető holland Boskalis vezérigazgatója reméli, hogy

legkésőbb a jövő hét közepére sikerül elindítani a hajót, amelynek balesetét az előzetes hírekkel ellentétben valószínűleg nem csupán az erős szél és a homokvihar okozta.

Bár a vizsgálat még nem fejeződött be, Oszama Rabi altábornagy, a Szuezi-csatorna Hatóság elnöke hét végi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem lehet kizárni az emberi mulasztást vagy a műszaki hibát, például az áramkimaradást sem.

A hét végére 369 teherszállító torlódott fel a csatornánál, és többtucatnyi úton lévőnek a célállomásaként is ez szerepel, de most már egyre több cég irányítja át a hajóit más útvonalra. A világ legnagyobb tengeri szállítója, a dán A. P. Moller-Maersk 22 hajója vesztegel áthaladásra várva, és a cég már figyelmeztette a partnereit, hogy legalább három–hat napra lesz szükség a késések ledolgozásához. A második legnagyobb szállító, a Mediterranean Shipping Co. (MSC) legalább 11 hajóját átirányította a Jóreménység foka felé, hogy elkerüljék Szuezt.

Az MSC arra számít, hogy a baleset nagy hatással lesz a konténerforgalomra, és újabb zavarokat okoz az ellátási láncban

– írták közleményükben.

Több nagyvállalat, köztük az IKEA és az amerikai Caterpillar is jelezte, hogy a fennakadások miatt alternatív alapanyag-beszerzési forrásokat kénytelen keresni. A zavarok ráadásul a csatorna felszabadítása után sem oldódnak meg gyorsan. Európa legnagyobb kikötője, a rotterdami, péntekig 59 teherhajót várt hiába Szuez felől, és egyelőre senki sem tudja, hogy a csatorna felszabadítása után feldolgozható ütemben vagy egyszerre érkeznek-e meg a célállomásra. A helyzetet nehezíti, hogy a kikötő minden raktára tele van – nyilatkozta Leon Willems szóvivő.

A fennakadás miatt máris megnőttek a tengeri szállítási díjak (az olajé például a duplájára), és a kapacitás is nagymértékben csökken, ha Afrika megkerülésével kell célba juttatni az árut, mivel ez egy héttel meghosszabbítja az utat. A koppenhágai székhelyű Sea-Intelligence számításai szerint ebben az esetben a globális konténerkapacitás 6 százaléka kiesne a piacról – ez az Ever Given teljesítményének a 74-szerese.

Ilyen mértékű kapacitáscsökkenés globális hatással jár, és minden kereskedelmi láncot érint

– idézte a Bloomberg Alan Murphyt, a cég vezérigazgatóját. Súlyos anyagi kár éri Egyiptomot is, a csatornát üzemeltető hatóság szerint naponta 13-14 millió dollár bevételtől esnek el, amíg az útvonal nem működik, ráadásul fontolgatják, hogy kárpótlásképpen engedményt adnak a használati díjból a veszteglésre kényszerült hajóknak.